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"Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ortak projeler yolda"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 13:04 | Son Güncelleme

Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva: - "Savunma sanayisi alanında Türkiye ile iş birliği devamlı gündemde, yeni projelerimiz gündemde. Bunları burada açıklamayayım. Yakın zamanda yetkililerden açıklamaları duyarız. Yeni ortak projeler yolda. Bunlarla ilgili kararlar alınmış durumda. Yakın zamanda savunma sanayisi alanında geniş bir iş birliği yapılacak" - "Türkiye'nin davası bizim davamız. Biz bir ve beraberiz çünkü terörle mücadelede maalesef iki yüzlü bir dünyada yaşıyoruz"

FATİH GÖKMEN - Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye ile Azerbaycan'ın savunma sanayisinde iş birliği yapacağını belirterek "Yeni ortak projeler yolda. Bunlarla ilgili kararlar alınmış durumda. Yakın zamanda savunma sanayisi alanında geniş bir iş birliği yapılacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için geldiği Kırıkkale'de AA muhabirine açıklamalarda bulunan Paşayeva, Türkiye'nin kendi silahlarını üretme konusunda çok büyük başarılar kazandığını ve bunun herkesi çok mutlu ettiğini söyledi.

Azerbaycan devletinin en önemli konusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak olduğunu vurgulayan Paşayeva, bunun için de güçlü orduya ve güçlü silahlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Paşayeva, "Kardeş ülke Türkiye ile iş birliği çok önemli çünkü bu güvenli bir iş birliği. Savunma sanayisi alanında iki ülke çalışma yaparsa daha da güçlü oluruz. Türkiye, bu konuda çok destek verdi. Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018) ve diğer fuarlarda da kardeş Türkiye'nin öncülüğü vardı. Bizim önceliğimiz hep Türkiye oldu." diye konuştu.

- "Yeni ortak projeler yolda"

Azerbaycan'da Savunma Sanayisi Bakanlığı kurulduktan sonra Türkiye ile ortak projeler için çalışmaya başladıklarını belirten Paşayeva, şunları kaydetti:

"Bizde olmayan şeyleri Türkiye'den alıyoruz. Öncümüz her zaman Türkiye. İki ülkenin ortak çalışmalarıyla yapılacak ürünleri de başka ülkelere satabiliriz. Bunun için gücümüz var. Bu konuda çalışmalar ve projeler var. İnşallah bir sonraki ADEX fuarında daha farklı şeyler olacak çünkü birlikte olursak daha çok şey yapabiliriz. Savunma sanayisi alanında Türkiye ile iş birliği devamlı gündemde, yeni projelerimiz gündemde. Bunları burada açıklamayayım. Yakın zamanda yetkililerden açıklamaları duyarız. Yeni ortak projeler yolda. Bunlarla ilgili kararlar alınmış durumda. Yakın zamanda savunma sanayisi alanında geniş bir iş birliği yapılacak."

- "Terörle mücadelede çifte standart olmaz"

Paşayeva, Türkiye'ye zarar verenleri, kim olursa olsun, hangi terör örgütü olursa olsun, kendilerine zarar vermiş gibi gördüklerini vurguladı.

"Türkiye güçlenirse biz güçleniriz, zayıflarsa bu hepimizin zayıflamasıdır." diyen Paşayeva, şöyle devam etti:

"Burası bizim de vatanımız. Bütün uluslararası platformlarda Türkiye'nin terörle mücadelesi konusunu destekliyoruz. Türkiye'nin davası bizim davamız. Biz bir ve beraberiz. Çünkü terörle mücadelede maalesef iki yüzlü bir dünyada yaşıyoruz. Özellikle Avrupa'nın, Batı'nın tutumu çok üzücü. Terörle mücadelede çifte standart olmaz. Terör terördür. Kimin canını yakarsa yaksın terördür. Biz Brüksel'de, Almanya'da, Fransa'da veya nerede olursa olsun bir terör oldu mu, biz teröre karşıyız ve o devletin yanındayız. Her desteği vermeye de hazırız. Aynı şeyi kendimize de bekliyoruz. Türkiye'nin terörle mücadelesinde de iki yüzlü davranıyorlar. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanındayız. Sizin ayağınıza atılan taş, bizim başımıza değer."

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azerbaycan milletvekili ganire paşayeva iş birliği kırıkkale Savunma Sanayi

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