"Türkiye ile Azerbaycan arasında yeni ortak projeler yolda"

FATİH GÖKMEN - Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva, Türkiye ile Azerbaycan'ın savunma sanayisinde iş birliği yapacağını belirterek "Yeni ortak projeler yolda. Bunlarla ilgili kararlar alınmış durumda. Yakın zamanda savunma sanayisi alanında geniş bir iş birliği yapılacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak için geldiği Kırıkkale'de AA muhabirine açıklamalarda bulunan Paşayeva, Türkiye'nin kendi silahlarını üretme konusunda çok büyük başarılar kazandığını ve bunun herkesi çok mutlu ettiğini söyledi.

Azerbaycan devletinin en önemli konusunun işgal altındaki topraklarını kurtarmak olduğunu vurgulayan Paşayeva, bunun için de güçlü orduya ve güçlü silahlara ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.

Paşayeva, "Kardeş ülke Türkiye ile iş birliği çok önemli çünkü bu güvenli bir iş birliği. Savunma sanayisi alanında iki ülke çalışma yaparsa daha da güçlü oluruz. Türkiye, bu konuda çok destek verdi. Bakü'deki 3. Uluslararası Savunma Sanayisi Fuarı'nda (ADEX 2018) ve diğer fuarlarda da kardeş Türkiye'nin öncülüğü vardı. Bizim önceliğimiz hep Türkiye oldu." diye konuştu.