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Türkiye ile BAE arasında kapsamlı anlaşmalar

24.11.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri‘nin (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan bugün Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Reuters, Türkiye ile BAE arasında enerjiden lojistiğe birçok alanda anlaşmalar imzalanacağını duyurdu.Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin gergin seyrettiği bir dönemde, BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan Türkiye'yi ziyaret ediyor.

El Nahyan'ın ziyareti öncesinde Ankara'dan ilişkilerin iyileştirilmesinin hedeflendiğine dair açıklama gelmişti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Nahyan'ı resmi törenle karşıladı. Görüşmelerde, Türkiye ile BAE arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği ve iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtiliyor.

Reuters haber ajansı bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, Türkiye ile BAE'nin enerjiden teknolojiye, denizcilikten lojistiğe pek çok alanda yatırım anlaşmaları imzalayacağını duyurdu.

Habere göre iki ülke arasında planlanan iyi niyet anlaşmaları Abu Dabi Kalkınma Holding (ADQ), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Türkiye Varlık Fonu ve bazı şirketler arasında imzalanacak.

İki ülke arasındaki sorunlar

Türkiye-BAE ilişkileri, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. BAE ve Türkiye arasında bölgesel gelişmelerle ilgili nüfuz mücadelesi, Libya iç savaşı sırasında da ortaya çımıştı. BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken, Türkiye Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı. Türkiye, BAE'yi Yemen'deki pozisyonu ve İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatması nedeniyle de eleştiriyor.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sorunlara, geçen yaz organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in BAE'de ikamet etmeye başlaması da eklendi. Peker, BAE'nin talebiyle YouTube'da yayınladığı videolara son vermişti. Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın ziyaretinde Peker'in durumunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ağustos ayında ilk temas kuruldu

İki ülke arasında gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar aslında geçen yaz atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed El Nahyan'ı Ankara'da kabul etmiş ve BAE ile Türkiye'nin bağlarını geliştirmek anlamında ilerleme kaydettiğini, bunun neticesinde de Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini söylemişti. Bu görüşmeden iki hafta sonra da Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ekonomisi zor bir dönemden geçen ve TL'de tarihi değer kayıpları yaşayan Türkiye, BAE ile enerji üretimi gibi alanlarda yatırım konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. BAE de Türkiye ile daha derin ticari ve ekonomik bağlar kurmak istediğini duyurmuştu. Abu Dabi Yatırım Ajansı'nın Türkiye'de, Getir ve Trendyol gibi şirketlerde yatırımları bulunuyor.

Reuters / SSB,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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