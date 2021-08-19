Türkiye ile BAE arasında üst düzey görüşme: 'Çok ciddi yatırım planları var'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun Bin Zayed el Nahyan ile görüşmesinin ardından konuyla ilgili yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki ilişkilerde yumuşama sinyali verdi, "İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" dedi. BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, görüşmeyi "tarihi" olarak nitelendirdi.

Reuters görüşmeyi, "Görüşme, Ankara'nın bir dizi Arap gücüyle Libya'daki çatışma, Körfez içi anlaşmazlıklar ve Doğu Akdeniz sularında rekabet konularındaki tansiyonu düşürmeye yönelik son hamlesi oldu" şeklinde yorumladı.

Çankaya Köşkü'nde Kanal 7, Ülke TV, 24 TV, TVNET ve TV 360 ortak canlı yayınında gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, görüşmede hangi alanlarda ne gibi yatırımların yapılabileceğini ele aldıklarını söyledi.

Erdoğan, "Yol haritası üzerinde adımları kimler nasıl atacak belirledik. Çok ciddi bir yatırım hedefleri, yatırım planları var. İnanıyorum ki çok kısa zamanda Birleşik Arap Emirlikleri ülkemizde ciddi yatırımlara girecek" dedi.

Erdoğan, görüşmeye Varlık Fonu Başkanvekili ve Yatırım Ofisi Başkanını da davet ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BAE'den gerçekleşen bu ziyaret, iki ülke arasındaki buzların eridiği anlamına mı geliyor?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Devletler arasında bu tür gidiş gelişler, iniş çıkışlar olabilir ve olmuştur da. Burada da benzer bazı durumlar oldu. Şu an itibarıyla yaklaşık birkaç aydır bizim istihbarat örgütümüz başta olmak üzere Abu Dabi yönetimiyle bazı görüşmeler yaparak bu görüşmelerle belli bir yere gelmiş bulunuyoruz. Bundan sonraki süreçte de (Abu Dabi Veliaht Prensi) Muhammed Bin Zayed ile de bazı görüşmeleri yapma durumlarımız olacaktır, inşallah olacaktır diye düşünüyorum bugünkü görüşmeden sonra.

"Bu görüşmelerle bölgedeki bazı sıkıntıları aynı kültürün, aynı inancın mensupları olarak inşallah gidermiş oluruz. Çünkü biz bölgenin esas aktörlerinin birbirleriyle doğrudan konuşmasını, müzakere etmesini, kendi sorunlarını birlikte çözmelerini önemsiyoruz. Ben de bu konuda çok hassasım."

'Tarihi ve olumlu bir toplantı'

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed El Nahyan ile görüşmesini "tarihi" olarak nitelendirdi.

Enver Gargaş, "Şeyh Bin Zayed, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tarihi ve olumlu bir toplantı yaptı. İşbirliği ve ekonomik ortaklıklar toplantının ana odağını oluşturdu" dedi.

https://twitter.com/AnwarGargash/status/1428049124776194053

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri son yıllarda bölgesel konularda karşı karşıya gelmişti.

Türkiye'nin yakın ilişkiler kurduğu Mısır'ın seçilmiş ilk cumhurbaşkanı ve Müslüman Kardeşler'in adayı Muhammed Mursi'nin 2013'te darbeyle devrilmesinin ardından yönetime gelen Abdülfettah es-Sisi'ye BAE'nin verdiği açık destekle ilişkiler daha da kötüleşti.

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn 2017'de; "teröre destek verdiği ve bölgeyi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen politikalar izlediği" gerekçesiyle Katar'a ambargo uygulamaya başlamış ve diplomatik ilişkileri kesmişti. Türkiye, Katar'ın yanında yer almıştı. Bu ülkeler arasındaki diplomatik kriz, Ocak ayında sona ermişti.

Türkiye ve BAE, Libya'daki savaşta da farklı tarafları desteklemişti.

Türkiye geçen yıl BAE'yi Libya ve Yemen'deki müdahaleleriyle Orta Doğu'yu kaosa sürüklemekle suçlamıştı, BAE ve diğer bazı ülkeler de Türkiye'nin bölgedeki askeri harekatlarını eleştirmişti.

Çarşamba günkü görüşme, Ankara'nın bu yıl Mısır ve Suudi Arabistanla yaptığı benzer görüşmelerin ardından geldi.

