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"Türkiye ile Belarus 1,5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşacak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 13:57 | Son Güncelleme

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır: - "İki ülkenin potansiyeli, ikili ticaret hacminin 1,5 milyar dolara ulaşmasını sağlayacak" - Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko: - "2018'de ikili ticaret hacmi bir milyar dolara yaklaştı. Liderlerimizin belirlediği hedefler doğrultusunda, 1,5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmalıyız"

MİNSK (AA) - TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Belarus'un dost ülke olduğunu belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkilerinde var olan potansiyel, ikili ticaretinin, 1,5 milyar dolara ulaşmasını sağlayacak." dedi.

Bozkır, Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko ile başkent Minsk'te bir araya geldi.

Belarus'un dost ülke olduğuna dikkati çeken Bozkır, "Belarus, Türkiye için sadece ticari ilişkiler açısından değil, siyasi etkileşim açısından da önemli bir ülkedir. Belarus, basit olmayan bölgede bizim için güvenlik adasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Belarus ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliğinin önemine işaret eden Bozkır, "İki ülkenin potansiyeli, ikili ticaret hacminin, 1,5 milyar dolara ulaşmasını sağlayacak." dedi.

İki ülkenin, Dinyeper nehri üzerinden yük taşıma projesini başarılı şekilde hayata geçireceğini umduğunu dile getiren Bozkır, Ukrayna'nın, söz konusu projeye ilgisi olduğuna dikkati çekti.

Bozkır, makine ve ekipman üretimi alanındaki iş birliği konsunda fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğine işaret etti.

Belarus Temsilciler Meclisi Başkanı Andreyçenko da ikili ticaretin geliştiğine dikkati çekerek, "2018'de ikili ticaret hacmi bir milyar dolara yaklaştı. Liderlerimizin belirlediği hedefler doğrultusunda, 1,5 milyar dolarlık ikili ticaret hacmine ulaşmalıyız." ifadelerini kullandı.

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Andreyçenko belarus Bozkır Türkiye

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