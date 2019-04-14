Türkiye ile Belarus arasında STA beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Dünya Bankası verilerine göre, yaklaşık 54,5 milyar dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip Belarus, Avrasya Ekonomik Birliğinin üyesi ve Avrupa'ya açılan önemli kapılardan biri olması nedeniyle birçok ülkenin yatırım ve ticaret açısından ilgisini çekiyor.

Bu kapsamda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ağırlanacak Lukaşenko'nun ziyareti vesilesiyle 16 Nisan Salı günü Türkiye-Belarus İş Forumu düzenlenecek. Söz konusu foruma bakanlıklar ve diğer kamu kurumlarıyla önde gelen sanayi işletmelerinin yetkilileri ve özel sektör temsilcileri katılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko'nun Türkiye'ye düzenleyeceği resmi ziyarette bölgesel ve diplomatik konuların yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler de gündemde olacak.

DİLARA ZENGİN/MEHMET FATİH ERDOĞDU - İş dünyası, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun hafta içinde gerçekleştireceği Türkiye ziyaretiyle iki ülke arasındaki dış ticaretin ivme kazanmasını ve Serbest Ticaret Anlaşması'nın bir an önce devreye girmesini bekliyor.

Türkiye'den Belarus'a yapılan ihracat geçen yıl 439 milyon 552 bin 137 dolar seviyesinde gerçekleşirken, bu ülkeden yapılan ithalat 193 milyon 291 bin 518 dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ve Belarus arasındaki ticari ilişkiler de son yıllarda önemli gelişme gösterdi. İki ülke arasındaki dış ticaret hacmi son 5 yılda yüzde 50,7 artışla geçen yıl 632 milyon 843 bin 655 dolara ulaştı.

Geleneksel sektörlerin yanı sıra bilgi teknolojileri ve bilişim sektöründe de büyük gelişme kaydeden ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasında bilişim sektörünün payı yüzde 5'ten fazla yer tutuyor. Ülkede ayrıca bankacılık ve finans, turizm, lojistik, sağlık gibi alanlar önemli iş birliği olanakları sunuyor.

Belarus, tarım, otomotiv sanayisi, kimya ve petrokimya, metalurji, tekstil, makine, gıda sanayisi, ağaç işleme ve mobilya, ilaç endüstrisi, otomobil yedek parçası, buzdolabı ve soğutucu ekipmanlar, sentetik iplik imalatında dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alıyor.

Türkiye'nin Belarus'a ihraç ettiği başlıca ürünler, örme eşya, sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler, kazanlar, makineler, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörlerin aksam ve parçaları oldu.

Organik kimyasal ürünler, demir ve çelik, gübreler, süt ürünleri, yumurtalar, doğal bal, diğer yenilebilir hayvansal menşeli ürünler de bu ülkeden en çok ithal edilen ürünler olarak sıralandı.

- 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Belarus İş Konseyi Başkanı Ali Rıza Arslan, AA muhabirine, Türkiye'nin Belarus'a karşı dış ticaret fazlası verdiğini, özellikle 2016'dan sonra bunun arttığını söyledi.

Arslan, dış ticaret fazlasının bu tarihten itibaren artmasında Türkiye'nin Belarus'a tekstil, sentetik lifler ve tarım ürünleri ihracatının artmasının ve ülkeden yapılan demir-çelik ile gübre ithalatının azalmasının etkili olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sonuç olarak toplamda 632,9 milyon dolara yakın dış ticaret hacmimiz bulunuyor. Bu veriler ışığında Türkiye ile Belarus arasındaki ilişkiler hızla gelişiyor. İki ülke cumhurbaşkanlarının iş adamlarına verdiği yıllık 1 milyar dolarlık dış ticaret hacmi hedefine bu yıl sonunda ulaşabileceğimize inanıyorum."