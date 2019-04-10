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Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında kalkınma iş birliği protokolü

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.04.2019 11:45 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri için ‘Etki Hızlandırıcı Pilot Uygulama Belgesi’ imzalandı.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında kalkınma iş birliği protokolü

Dışişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri için ‘Etki Hızlandırıcı Pilot Uygulama Belgesi’ imzalandı. İmzalanan protokol, Türkiye ile Bill ve Melinda Gates Vakfı’nın insani yardım ve tarımsal kalkınma alanlarında iş birliklerinin geliştirilmesi, etki düzeyi yüksek çalışmaların hayata geçirilmesi için zemin teşkil ediyor.
Dışişleri Bakanlığı tarafından "İnsani Yardım ve Acil Durum Müdahalesi Alanında İnovasyon" konulu çalıştay düzenlendi. Çalıştaya Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Bill ve Melinda Gates Vakfı Küresel Politika Direktör Yardımcısı ve Orta Doğu Direktörü Hassan Damluji, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, TİKA Başkan Yardımcısı Rahman Nurdun ve çok sayıda üst düzey temsilci katıldı. Çalıştay öncesi Türkiye ve Bill Melinda Gates Vakfı arasında potansiyel iş birliği alanlarını belirlemek ve ortaklık imkanlarını geliştirmek amacıyla yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler verildi.
Çalıştay kapsamında Dışişleri Bakanlığı ile UNDP arasında sürdürülebilir kalkınma hedefleri için ‘Etki Hızlandırıcı Pilot Uygulama Belgesi’ imzalandı. İmzalanan protokol, Türkiye ile UNDP ortaklığında yürütülen Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) için etki hızlandırıcı projenin fizibilite çalışmasına ve pilot projelerine Gates Vakfının da katılarak destek vermesi, insani yardım alanında bilgi ve deneyim paylaşımı için ilgili kurumların uzmanlarıyla Gates Vakfı uzmanlarının bir çalıştayda bir araya gelmeleri ve tarımsal kalkınma alanında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gates Vakfının işbirliği yapması gibi konuları içeriyor. İnsani yardım alanında bilgi ve deneyim paylaşımını amaçlayan çalıştay, Türkiye ile Gates Vakfı ortaklığıyla Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde 10-11 Nisan’da Ankara’da devam edecek.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında kalkınma iş birliği protokolü

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