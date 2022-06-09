Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna’daki gelişmeler ve Suriye’ye insani yardımlar ele alındı.
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