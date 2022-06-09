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Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında kritik temas

09.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Birleşmiş Milletler arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Ukrayna tahıl ürünlerinin sevkiyatına yönelik çalışmalar, Ukrayna’daki gelişmeler ve Suriye’ye insani yardımlar ele alındı.

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