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Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.07.2019 10:49 | Son Güncelleme

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan Mutlu Deresi'ne köprü kurulması için proje çalışmalarının tamamlandığını belirterek, "Bu köprü komşu iki ülkenin dostluğunu artıracak." dedi.

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuzeybatısı ile Bulgaristan'ın güneydoğusunda konumlanan Mutlu Deresi'ne köprü kurulması için iki ülkenin İçişleri bakanlıkları arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Köprünün Demirköy ilçesi Beğendik köyü ile Bulgaristan'ın Rezovo köyü arasında kurulacağını ifade eden Bilgin, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan dereye köprü kurulması için hazırlanan proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.
Bilgin, köprünün iki ülke açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:
"Bu köprü bir yandan ülkemize katma değer sağlayacak diğer yandan da komşu iki ülkenin dostluğunu artıracak. Bu konuda her iki ülke de son hazırlıklarını yapıyor. İnşallah köprünün yapımına en kısa sürede başlanır." (AA)
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Kırklareli Mutlu Deresi

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