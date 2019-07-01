Türkiye ile Bulgaristan sınırına köprü kuruluyor

Vali Bilgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kuzeybatısı ile Bulgaristan'ın güneydoğusunda konumlanan Mutlu Deresi'ne köprü kurulması için iki ülkenin İçişleri bakanlıkları arasında görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Köprünün Demirköy ilçesi Beğendik köyü ile Bulgaristan'ın Rezovo köyü arasında kurulacağını ifade eden Bilgin, Türkiye ile Bulgaristan sınırını oluşturan dereye köprü kurulması için hazırlanan proje çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Bilgin, köprünün iki ülke açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: