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Türkiye ile Çad arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıldönümü

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2020 19:18 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Çad arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Çad arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü dolayısıyla açıklama yaptı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bugün (27 Ocak) Türkiye Cumhuriyeti ile Çad Cumhuriyeti arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü kutluyoruz. Ülkemiz Çad’ın bağımsızlığını aynı gün 11 Ağustos 1960 tarihinde tanımış ve Bakanlar Kurulu tarafından 29 Kasım 1969 tarihinde Çad’la diplomatik ilişkilerimizin kurulması kararı alınmıştır. İki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesisi 27 Ocak 1970 tarihinde iki ülkenin başkentlerinde aynı anda yapılan karşılıklı basın açıklamalarıyla uluslararası kamuoyuna duyurulmuştur. İki ülke halkları arasındaki ilişkilerin geçmişi Osmanlı İmparatorluğu dönemine uzanmaktadır.
Encemine Büyükelçiliğimizin 1 Mart 2013 tarihinde faaliyete geçmesi ve Çad’ın Ankara Büyükelçiliğinin 10 Aralık 2014 tarihinde açılmasıyla ikili ilişkilerimize önemli ivme kazandırılmış ve karşılıklı ziyaretlerde kayda değer artış yaşanmıştır.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 26 Aralık 2017 tarihinde Çad’ı ziyaretleri; Çad Cumhurbaşkanı Sayın İdriss Deby İtno’nun Sayın Cumhurbaşkanımızın 9 Temmuz 2018 tarihinde yapılan göreve başlama törenine katılmaları ve 26-28 Şubat 2019 tarihleri arasında ülkemize yaptıkları resmi ziyaret iki ülke arasındaki siyasi ilişkileri taçlandırmıştır.
Türkiye iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 50. yıldönümü münasebetiyle, ticari ve ekonomik ilişkiler başta olmak üzere Çad’la her alanda ilişkileri geliştirmeye kararlıdır” denildi.

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