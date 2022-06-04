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Türkiye ile Çin arasındaki voleybol maçına damga vuran görüntü! Meral Akşener'den dikkat çeken protesto: Bayrak açtılar...

04.06.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Çin kadın milli voleybol takımlarının oynadığı maça, İYİ Parti lideri Meral Akşener ve beraberindekilerin Doğu Türkistan protestosu damga vurdu. Akşener ve ekibi, maç sırasında, Sincan'da yasaklanan Doğu Türkistan bayrağını açarak sloganlar attı.

Türkiye ile Çin arasındaki voleybol maçına damga vuran görüntü! Meral Akşener'den dikkat çeken protesto: Bayrak açtılar...

Türkiye ile Çin kadın voleybol takımlarının Milletler Ligi'nde oynadığı maça, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in görüntüsü damga vurdu. Müsabaka sırasında Akşener ve grubu, Doğu Türkistan bayrağı açarak sloganlar attı...

AKŞENER VE ÇAVUŞOĞLU TRİBÜNDEN İZLEDİ

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'ndeki ikinci maçında Çin ile karşılaştı. Filenin Sultanları'nın 3-1 mağlup olduğu müsabakayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İYi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tribünden izledi.

BAYRAK AÇIP SLOGAN ATTILAR

Maç sırasında Meral Akşener ve İYİ Parti ekibi, müsabakaya damga vuran bir eyleme imza attı. Akşener ve beraberindeki İYİ Partililer, karşılaşma sırasında Doğu Türkistan bayrağı açarak slogan atmaya başladılar.

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MAÇ BOYUNCA BURADA KALACAK

Emniyet güçlerinin müdahale girişimine partililer engel olurken, İYİ Parti Gençlik Politikaları Koordinatörü tarafından sosyal medyada yapılan paylaşımda "Türkiye Çin voleybol maçındayız. İndirmemizi istemişler, maç boyunca burada kalacak…" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Meral Akşener
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