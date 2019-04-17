İSTANBUL (AA) - Türkiye ile Bulgaristan arasında ilke defa gerçekleşen ve Türkçe'ye çevirisi yapılan Bulgar edebiyatının kısa öykü antolojisi “Dört Yol Ağzından Hikayeler” tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Çağdaş Bulgar edebiyatını Türkiye’de tanıtmak ve iki ülkenin edebi ve kültürel temasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov ve Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski 'nin yanı sıra 12 Bulgar yazar da katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Banov, etkinliği organize ederek hayata geçirdiği için Neynski'ye teşekkür ederek, "Bu antoloji çalışmasından sonra ben eminim ki yarından itibaren birçok gelişme yaşanacak. Yeni antolojiler, yeni kitaplar yazılacak ve basılacak. Bu konuda iyi işbirlikleri yapılacağına da inanıyorum. Büyükelçimizle çalışmaların yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

- "Türkiye ile çok ortak değerimiz var"

Türkiye ve Bulgaristan tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve Türkçe de yayınlanan Bulgar edebiyatının kısa öykü antolojisi "Dört Yol Ağzından Hikayeler" tanıtım etkinliğinin yazarlar açısından önemine vurgu yapan Neynski, şunları kaydetti: