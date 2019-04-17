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"Türkiye ile çok ortak değerimiz var"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov: - "Bu antoloji çalışmasından sonra ben eminim ki yarından itibaren birçok gelişme yaşanacak. Yeni antolojiler, yeni kitaplar yazılacak ve basılacak" - Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski: - "Türkiye ile hem kültür hem de tarihi değerler bağlamında bir çok ortak yönümüz var. Bu nedenle ben hazırlanan antolojinin Türkiye'de büyük bir ilgi göreceğini ve okunacağını düşünüyorum"

İSTANBUL (AA) - Türkiye ile Bulgaristan arasında ilke defa gerçekleşen ve Türkçe'ye çevirisi yapılan Bulgar edebiyatının kısa öykü antolojisi “Dört Yol Ağzından Hikayeler” tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

Çağdaş Bulgar edebiyatını Türkiye’de tanıtmak ve iki ülkenin edebi ve kültürel temasını sağlamak amacıyla düzenlenen etkinliğe Bulgaristan Kültür Bakanı Boil Banov ve Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski 'nin yanı sıra 12 Bulgar yazar da katıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleşen etkinlikte konuşan Banov, etkinliği organize ederek hayata geçirdiği için Neynski'ye teşekkür ederek, "Bu antoloji çalışmasından sonra ben eminim ki yarından itibaren birçok gelişme yaşanacak. Yeni antolojiler, yeni kitaplar yazılacak ve basılacak. Bu konuda iyi işbirlikleri yapılacağına da inanıyorum. Büyükelçimizle çalışmaların yapılması için her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

- "Türkiye ile çok ortak değerimiz var"

Türkiye ve Bulgaristan tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve Türkçe de yayınlanan Bulgar edebiyatının kısa öykü antolojisi "Dört Yol Ağzından Hikayeler" tanıtım etkinliğinin yazarlar açısından önemine vurgu yapan Neynski, şunları kaydetti:

"Boğaziçi Üniversitesi antolojinin hazırlanması için bize kütüphanesini açtı ayrıca bu etkinliği düzenlemek için de salon verdi. Doğrusunu isterseniz böyle bir çalışma için buradan daha iyi bir yer düşünülemezdi. Şunu çok net biliyoruz ki ister sanatla uğraşsın, isterse politikacı, diplomat veya yazar olsun herkes kitap okumayı çok seviyor. Hazırlanan bu antoloji de çok beğenilecek ve sevilecek. Ve asıl bugün burada asıl konuşması gerekenler bu antoloji yazarlarıdır. Onların bu çalışmayı nasıl hazırladıklarını dinlemek bizim için keyifli olacaktır."

Türkiye'de bulunduğu 3,5 yıl boyunca Bulgar edebiyatı, Bulgar kültürünün yeterince tanınmadığına kanaat getirdiğini dile getiren Neynski, şöyle devam etti:

"Özellikle çağdaş Bulgar edebiyatı Türkiye'de çok zayıf ve yeterince tanınmıyor. Antolojiyi hazırlarken ve bu etkinliği düzenlerken gazeteciler, bana Bulgar yazarlarının Türkiye'de ilgi görüp görmeyeceğine dair sorular sordu. Ben de bu yazarların zaten popüler olmuş yazarlar olduğunu ve çok sevildiklerini söyledim. Bizim Türkiye ile hem kültür hem de tarihi değerler bağlamında bir çok ortak yönümüz var. Bu nedenle ben hazırlanan antolojinin Türkiye'de büyük bir ilgi göreceğini ve okunacağını düşünüyorum."

Çağdaş Bulgar edebiyatını Türkiye’de tanıtma ve iki ülkenin edebi ve kültürel çevrelerinin arasındaki teması sağlama amacıyla düzenlenen kapsamlı etkinliğe, Zahari Karabashliev, Dean Denev, Kalin Terziyski, Angel Igov, Peter Delchev, Vladimir Zarev, Peter Chuhov, Elena Aleksieva, Vesela Lyahova, Aleksander Shpatov, Georgi Gospodinov, Alek Popov gibi yazarlar da katkı sundu.

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