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"Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:43 | Son Güncelleme

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis: - "(TSK'nin Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatı) Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız. Türkiye insani konularda bize gerekli güvenceleri verdi" - "Türkiye'deyken ben kendi gözlerimle gördüm. Türk halkı Suriyelilere saygı duyuyor, onurlarına saygı duyuyor. Bu paha biçilmez bir şey" - "Türkiye'nin mültecilere karşı göstermiş olduğu cömertliğin uluslararası toplum tarafından desteklenmeye devam etmesi gerekiyor" - "BM olarak Türk hükümetiyle mevcut iş birliğimizi ve iyi ilişkilerimizi daha ileri noktaya götürmeye devam edeceğiz"

CENEVRE (AA) - BAYRAM ALTUĞ - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı ve Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin, Türkiye'nin BM'ye insani konularda gerekli güvenceleri verdiğini belirterek, "Türkiye ile çok yakın koordinasyona hazırız." dedi.

Moumtzis, AA muhabirine, TSK'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına yönelik açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Suriye'de insani yardım operasyonlarını desteklemekte oldukça pozitif rol oynadığına işaret eden Moumtzis, Türkiye'nin dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülke olduğunu, yaklaşık 4 milyon Suriyelinin sadece rakamdan ibaret görülmemesi gerektiğini vurguladı.

Moumtzis, Türk halkının Suriyelilere ev sahipliliğine övgüde bulunarak, "Türkiye'deyken ben kendi gözlerimle gördüm. Türk halkı Suriyelilere saygı duyuyor, onurlarına saygı duyuyor. Bu paha biçilmez bir şey." ifadesini kullandı.

- "Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsem azdır"

"Türkiye'nin mültecilere karşı göstermiş olduğu cömertliğin uluslararası toplum tarafından desteklenmeye devam etmesi gerekiyor." görüşünü dile getiren Moumtzis, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeleri ve diğer ülkelerin Türkiye'ye verdiği desteğin yetersiz olduğunu, daha fazlasının yapılması gerektiğini kaydetti.

Moumtzis, Türkiye'nin Suriye'nin batısındaki İdlib ve çevresine BM'nin insani yardım operasyonlarına tam destek verdiğini hatırlatarak, "Türkiye'ye ne kadar teşekkür etsem azdır." dedi.

- "Türkiye, çok güzel güvenceler verdi"

TSK'nin Fırat Nehri'nin doğusuna yönelik olası harekatına ilişkin Türk hükümeti ve ordusuyla çok yakın koordinasyona hazır olduklarına dikkati çeken Moumtzis, bölgede 700 bin sivilin insani yardıma ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Moumtzis, "Türkiye ile çok yakın koordinasyon içinde olacağız, buna hazırız." diyerek, bölgedeki iletişim, sivillerin korunması ve bölgeye yönelik insani yardım operasyonlarının koordinasyon dahilinde olacağı bilgisini paylaştı.

Geçen günlerde Ankara'da temaslarda bulunduğunu anımsatan Moumtzis, olası bir operasyon sırasında, Türkiye'nin kendisine insani prensip ve değerlerin korunacağı konusunda "çok güzel" güvenceler verdiğini vurguladı.

Moumtzis, "BM olarak Türk hükümetiyle mevcut iş birliğimizi ve iyi ilişkilerimizi daha ileri noktaya götürmeye devam edeceğiz." dedi.

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BM Suriye Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis Türkiye

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