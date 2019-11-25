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Türkiye ile Endonezya arasında eğitim alanında niyet mektubu imzalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 22:34 | Son Güncelleme

YTB Başkanı Abdullah Eren: - "Endonezya'dan burslu öğrenci sayımızı arttıracağız" - Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal: - "Stratejilerimizden biri ileriye yatırım yapmak, niyet mektubu vesilesiyle hayırlı işler ortaya çıkacak"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Endonezya'nın başlıca sivil toplum kuruluşlarından Muhammadiyah teşkilatı aracılığıyla Türkiye ve Endonezya arasındaki eğitim iş birliği imkanlarını artıracak niyet mektubu imzalandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilat lideri Dr. Haedar Nashir, teşkilatın Yükseköğretim Konseyi Yöneticileri ve üniversite rektörlerinden oluşan heyet YTB'yi ziyaret etti.

Ziyarette, YTB'nin Türkiye Bursları programı kapsamında bölgeye yönelik eğitim çalışmaları görüşüldü ve iş birliği imkanları ele alındı.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'in de katıldığı görüşmeler kapsamında eğitim alanında niyet mektubu imzalandı.

- Ortalama 3 bin öğrenci

Burada konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin bir "diaspora" kurumu olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşların anadil ve ana vatanları ile bağlarını muhafaza etme ve onlarla ilgilenmeyi hedeflediğini söyledi.

Eren, "Balkan coğrafyasında, Kafkaslar'da ve Orta Asya'da Türkçe konuşan topluluklar ve Türk soylular var. Bir de bizim akraba topluluk olarak nitelendirdiğimiz ve tüm Müslümanların içerisine girdiği kardeş topluluklarımız var. Endonezya'daki Müslüman kardeşlerimiz de bu toplulukların içerisine giriyor. YTB olarak bu toplulukların Türkiye ile olan ilişkilerini de geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Niyet mektubu ile eğitim alanındaki iş birliğinin artacağına dikkati çeken Eren, hali hazırda 170'ten fazla ülkeden 17 bin uluslararası öğrencinin YTB burslarıyla Türkiye'de eğitim aldığını hatırlattı.

Her sene 150 bine yakın başvuru alındığını ve ortalama 3 bin öğrenciye burs verildiğini belirten Eren, "Burs programımız öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak kapsamlı bir program. YTB olarak 2012'de Türkiye Bursları programına başladık ve 2016’da ilk mezunlarımızı verdik." dedi.

- Endonezya'dan 230 burslu öğrenci

Eren, YTB olarak Türkiye ve Endonezya arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini önemsediklerini belirtti.

YTB Başkanı Eren, "Endonezya'dan halihazırda 230 burslu öğrencimiz mevcut. Bu sene de Endonezya'dan Türkiye'ye gelen burslu öğrenci sayısı 60 civarında. İnşallah bugün imzaladığımız niyet mektubuyla Türkiye Burslarını Endonezya’da daha iyi tanıtma imkanı bularak Endonezya'dan burslu öğrenci sayımızı arttıracağız." ifadesini kullandı.

- "Stratejilerimizden biri ileriye yatırım"

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal de Türkiye ve Endonezya arasında güçlü bir ilişki olduğunun altını çizerek, "Bizim stratejilerimizden biri, ileriye yatırım yapmaktır. Birbirimizle kurduğumuz iletişim de birer yatırımdır. Bugün yapmış olduğumuz niyet mektubu vesilesiyle hayırlı işler ortaya çıkacaktır." dedi.

Muhammadiyah Teşkilatı Lideri Nashir da 13. yüzyıldan itibaren Endonezya ve Türkiye arasında ilişkilerin bugüne ulaştığına dikkat çekerek, bu ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya YTB

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