Türkiye ile Endonezya arasında eğitim alanında niyet mektubu imzalandı

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Endonezya'nın başlıca sivil toplum kuruluşlarından Muhammadiyah teşkilatı aracılığıyla Türkiye ve Endonezya arasındaki eğitim iş birliği imkanlarını artıracak niyet mektubu imzalandı.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, teşkilat lideri Dr. Haedar Nashir, teşkilatın Yükseköğretim Konseyi Yöneticileri ve üniversite rektörlerinden oluşan heyet YTB'yi ziyaret etti.

Ziyarette, YTB'nin Türkiye Bursları programı kapsamında bölgeye yönelik eğitim çalışmaları görüşüldü ve iş birliği imkanları ele alındı.

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal'in de katıldığı görüşmeler kapsamında eğitim alanında niyet mektubu imzalandı.

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Burada konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin bir "diaspora" kurumu olarak, yurt dışında yaşayan vatandaşların anadil ve ana vatanları ile bağlarını muhafaza etme ve onlarla ilgilenmeyi hedeflediğini söyledi.

Eren, "Balkan coğrafyasında, Kafkaslar'da ve Orta Asya'da Türkçe konuşan topluluklar ve Türk soylular var. Bir de bizim akraba topluluk olarak nitelendirdiğimiz ve tüm Müslümanların içerisine girdiği kardeş topluluklarımız var. Endonezya'daki Müslüman kardeşlerimiz de bu toplulukların içerisine giriyor. YTB olarak bu toplulukların Türkiye ile olan ilişkilerini de geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.