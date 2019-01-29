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Türkiye ile Endonezya arasında serbest ticaret müzakereleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen üçüncü tur müzakereler tamamlandı

CAKARTA (AA) - Türkiye ve Endonezya heyetleri arasında serbest ticaret anlaşması müzakerelerinin üçüncü turu tamamlandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen müzakereler kapsamında Türkiye ve Endonezya heyetleri bir araya geldi.

Dün başlayan üçüncü tur müzakereler tamamlandı.

Müzakereye, Türkiye'den, Ticaret Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığından oluşan bir heyet katıldı.

Heyetler, Türkiye ve Endonezya arasında ticaretin kolaylaştırılması ve ekonomik ilişkilerin artırılmasına ilişkin yol haritasını ele aldı.

STA'nın dördüncü tur müzakerelerinin de mayıs ayında Ankara’da yapılması bekleniyor.

İki ülke arasındaki STA müzakerelerinin ilk turu Ocak 2018’de Cakarta’da, ikinci turu ise Mayıs 2018’de Ankara’da yapılmıştı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo’nun 2017 yılında Türkiye’ye yaptığı ziyarette, Türkiye-Endonezya Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması (CEPA) kapsamında serbest ticaret anlaşmasını hedefleyen müzakerelerin başlatılmasına dair ortak deklarasyona imza atılmıştı.

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Endonezya MÜZAKERELERİ serbest ticaret anlaşması Türkiye üçüncü tur

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