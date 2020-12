Türkiye ile Ermenistan arasında sınır kapıları açılacak mı?

Dağlık Karabağ işgali sürerken Erivan ve Ankara arasında bazı yakınlaşma çabaları olsa da, Azerbaycan'ın tepkisi ve karşılıklı istenen tavizlere razı olunmaması, her seferinde süreci tıkadı.

"Bunun için her şeyden önce, 9 Kasım'da Azerbaycan, Rusya Federasyonu ve Ermenistan arasında imzalanan Ortak Açıklama'daki hükümlerin eksiksiz hayata geçirilmesi gerekmektedir."

'Ekonomik kazanç için ihtiyaç var ama zamanlama yanlış'

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da yaşayan gazeteci Mark Grigoryan, tüm bu gelişmeler ışığında aslında Ermenistan'ın ekonomisinin toparlanması için komşularıyla sınır kapıların açılmasının en pratik çözüm olduğunu; ancak Dağlık Karabağ'daki büyük yenilginin ardından bunları konuşmak için çok erken olduğunu söylüyor:

"Burada her şeyden önce asıl sorun, halkın mevcut hükümete olan güveni inanılmaz derecede düşük. Yani şu an bu hükümet hangi adımı atarsa olumsuz karşılanır. Eğer herhangi bir yetkili şu an Türkiye'yle ilişkilerin normalleşmesinden söz ederse, bu yeni bir savaş yenilgisi olarak algılanır.

"Ermenistan açık şekilde ekonomik olarak daha fazla gelire ihtiyaç duyuyor. Bunun en kolay yolu da komşularla ticaret yapmak. Ama daha çok yeni bir savaş kaybedildi. Ulusal bir trajedi, ciddi bir kayıp hissi var. Dolayısıyla halkın biraz daha zamana ihtiyacı var. Herkes buna ihtiyaç olduğunun farkında ama şu an Ermeniler için pek iyi bir zamanlama değil."

'Ermeni halkınınTürkiye ve Azerbaycan'a güvensizliği ciddi boyutta'

Grigoryan, kış ve bahar aylarında savaşın da etkisiyle ekonominin daha kötüye gideceğini ve halkın bu koşulları daha da fazla hissetmeye başlayacağını söylüyor. Ancak o zaman sınır kapılarının açılması, halkın "kendisini güvende hissetmesine" bağlı: