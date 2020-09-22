Türkiye ile Fransa arasında diyalog kuruluyor

Macron, Erdoğan'la telefon görüşmesi de yaptı. Erdoğan da sorunları masada konuşmak istediklerini belirterek Paris'e "sağduyulu tutum" çağrısı yaptı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Doğu Akdeniz krizinde Türkiye ile yaşanan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Macron, "Türkiye'ye saygı gösteriyoruz. Türkiye ile diyaloğa da hazırız. Ancak Türkiye'nin de Avrupa'nın egemenliğine ve uluslararası hukuka saygı göstermesini ve hem Libya hem de Suriye'deki faaliyetlerine açıklık getirmesini bekliyoruz" dedi. Macron, belirttiği ilkeleri "müzakere edilemez" olarak niteledi.

"Akdeniz barışı" için de hazır olduklarını dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını kastederek "Hakaretler fayda getirmez. Ve devletler arasındaki sorumlu ilişkilerde tüm bu sözlerin ve eylemlerin yeri yoktur" ifadesini kullandı.

Erdoğan'dan Macron'a "sağduyulu tutum" çağrısı

Macron ile Erdoğan, Doğu Akdeniz krizi nedeniyle iki ülke arasında gerginliğin yükselmesinin ardından bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.