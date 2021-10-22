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  4. Türkiye ile Güney Kore arasında Altay tankı motoru için niyet beyanı imzalandı

Türkiye ile Güney Kore arasında Altay tankı motoru için niyet beyanı imzalandı

22.10.2021 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye ile Güney Kore arasında Altay tankının motorunun tedarikine ilişkin niyet beyanı imzalandı.

Türkiye ile Güney Kore arasında Altay tankı motoru için niyet beyanı imzalandı

Konuyla ilgili açıklamayı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptı.Güney Kore’nin başkenti Seul'e resmi ziyaret düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabı üzerinden "Güney Kore savunma sanayiinde önemli bir ortağımız. Savunma Tedarik Programı'ndan (DAPA) sorumlu Bakan Kang Eun-ho Altay Tankı motoru tedarikine ilişkin niyet beyanını bugün imzaladığını söyledi. Proje bağlamında önemli bir adım" açıklamasını yaptı.

Ayrıca iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliği anlaşmaları imzalandığını duyuran Çavuşoğlu, Başbakan Kim Boo-kyum ile yaptığı görüşmeye ilişkin olarak da "Güney Kore ile stratejik ortaklığımız derinleşiyor" dedi. "Başbakan Kim Boo-kyum'la yatırımları, ticaretimizin dengelenmesini ve savunma sanayii alanında işbirliğimizi görüştük" bilgisini aktaran Çavuşoğlu, "Güney Kore Asya-Pasifik'te ikinci ticaret ortağımız. Doğu Asya'da serbest ticaret anlaşmamız olan tek ülke" dedi.

Türkiye hükümetinden yapılan açıklamalarda başta Alman yapımı motorların kullanılmasının hedeflendiği projenin Alman şirketlerinin hem motor hem de transmisyonu ifade eden "güç grubunu" zamanında tedarik etmemesi nedeniyle geciktiği kaydedilmişti.

Alman basınında Mart 2017'de yer alan haberlerde de Leopard tanklarının üreticisi olan Rheinmetall'in üretime talip olduğu yazılmış ancak Ocak 2019'da Stern dergisinde çıkan bir haberde şirketin Alman hükümetinden gerekli izinleri alamadığı belirtilmişti.

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Aralık 2020'de yaptığı açıklamada "Almanya bu süreçte kendi yükümlülüklerini yerine getirmiyor. Yerine getirmediği için iş gecikiyor" demişti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Mart ayında NTV televizyonuna yaptığı açıklamada Milli Ana Muharebe Tankı Altay'ın seri üretiminin "dost ve müttefik ülkenin yarattığı sorunlar" nedeniyle geciktiğini söylemişti.

Güney Kore şirketlerinin tankın motor ve transmisyonunu BMC için üreteceği belirtiliyor. Türkiye tankın üretimi için BMC ile 2018 yılında bir sözleşme imzalamıştı.

DW / EC,DA

©Deutsche Welle Türkçe

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