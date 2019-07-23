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Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 18:32 | Son Güncelleme

Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni, Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi’nden düzenlenen törenle uğurlandı.Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi’nde düzenlenen törene TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü David Peradze, Erzurum protokolü, TCDD Taşımacılık A.Ş.

Türkiye ile Gürcistan arasında sefere konulan ilk ihracat treni, Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi’nden düzenlenen törenle uğurlandı.

Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi’nde düzenlenen törene TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, Gürcistan Demiryolları Genel Müdürü David Peradze, Erzurum protokolü, TCDD Taşımacılık A.Ş. ve Pasifik Eurasia Lojistik Şirketinin yetkilileri ve vatandaşlar katıldı.

“Yıllık 120 bin ton demir cevheri bu trenle Gürcistan’a taşıyacağız”
Açılış töreninde konuşan TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun, “Bugün dost ve kardeş ülke olan Gürcistan’a ilk ihracat trenimizi bugün buradan kaldırıyoruz. Bakü-Tiflis hattı uzun zaman sonra hizmete açıldı. Bunun kapasitesini artırmak hedefimizdi, bu çalışmalarla ilgili Gürcistan demir yollarıyla yakın temasa geçtik. Ziyaretlerimizin sonu meyvelerimizi aldık. Bugün bu treni, Gürcistan demir yollarıyla birlikte Gürcistan’a taşıyoruz. Ülkemizde çıkan bir madeni Gürcistan’da bir sanayiciye götüreceğiz. Maliyetlerle götürdüğümüz için demir yolları tercih edildi. Bundan sonra artık bu trende belli periyotlarla yıllık 120 bin ton demir cevherini Gürcistan’a taşıyacak. Madenler taşınacak, Ankara’dan bir soda külü treni eş zamanlı olarak hareket etti şuanda Kars’ta. Ayrıca farklı ürünler taşınacak” dedi.

İki ülke için tarihi bir an olduğunu söyleyen Gürcistan Genel Müdürü David Peradze ise, “Türkiye ve Gürcistan açısından tarihi bir gün. Birkaç saat içerisinde ilk ihracat trenimiz hareket edecek. İki ülke açısından önemle takip ediyoruz” diye konuştu.

Kurban kesiminin ardından Türkiye-Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni, Erzurum Palandöken Lojistik Merkezi’nden Gürcistan’a hareket etti.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti

Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk ihracat treni Erzurum’dan hareket etti
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