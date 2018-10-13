WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, İzmir'de, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılandığı davada 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilerek hakkındaki adli kontrol hükümleri kaldırılan Amerikalı din adamı Andrew Craig Brunson'ı Beyaz Saray'da kabulünde, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. İlişkilerde eskiye dönmek için büyük bir adım." dedi.

ABD Başkanı Trump, dün hakkındaki hüküm uygulanarak İzmir'de serbest bırakılan Amerikalı Papaz Brunson'ı Oval Ofis'te kabul etti.

Brunson konusunda özellikle son dönemde çok çalıştıklarını belirten Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok teşekkür ediyorum. Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var." ifadesini kullandı.

Trump, Brunson'ın serbest kalmasının ardından Türkiye'ye yaklaşımlarının düne göre farklı olduğunu vurgulayarak, "Şu anda Türkiye ile harika bir ilişkiye sahip olma şansımız var." diye konuştu.

- "Türkiye'yi seviyoruz. Türk halkını seviyoruz"

Daha sonra söz alan Papaz Brunson ise serbest kalması için çaba gösteren Amerikalı yetkililere teşekkür etti.