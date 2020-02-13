HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Türkiye ile ilgili çarpıcı 'koronavirüs' açıklaması: Kendini belli etmeyebilir

Türkiye ile ilgili çarpıcı 'koronavirüs' açıklaması: Kendini belli etmeyebilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 13.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

Koronavirüsün bulaşma hızının yüksek olduğuna dikkat çekerek Türkiye’ye gelebileceğini söyleyen halk sağlığı uzmanı Dr. Kaya Sami Nizamoğlu, "Geldikten sonra belli bir süre kendisini belli etmeyecektir, haberdar olmamız 2 ayı bulabilir” dedi.

Türkiye ile ilgili çarpıcı 'koronavirüs' açıklaması: Kendini belli etmeyebilir

Bir üniversitede ‘Yeni Koronavirüs Salgınlarına Genel Bakış’ başlıklı bir panel düzenledi. Panelde, koronavirüsün belirtileri, riskler, korunma yolları tartışıldı.

‘Yeni Ortaya Çıkan Koronovirusların Epidemiyolojik Gelişimi ve Salgın Dinamikleri’ başlıklı sunum yapan halk sağlığı uzmanı Dr. Kaya Sami Nizamoğlu, “Koronavirüsün hangi hayvandan kaynaklandığını kesin olarak bilmiyoruz ama bu patojeni en çok barındıran hayvan yarasalar. Temel üreme sayısı çok önemli, bu patojenlerin sağlığının göstergesidir. Bu virüsün kalıcı olup olmayacağının da işaretidir. Yani bir hasta kişi iyileşmeden kaç hasta insan üretiyor kısmına bakıyoruz. Koronavirüste
temel üreme sayısı 1’in üzerine çıktı. Dünya Sağlık Örgütü 1,5-2,5 bandında olduğunu açıkladı. Daha yüksek olduğunu söyleyen araştırmalar var. 4 olduğunu düşünelim yani bir hasta kişi iyileşmeden virüsü 4 kişiye bulaştırıyor. Bu önüne geçmesi zor bir gücü var anlamına gelir. Mevsimsel geçişler gücünü bir miktar değiştirebilir. Aşısı olsaydı 1’in altına çekmek kolaydı. Koronavirüsün kalıcı olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

2d3263bbd6cd33cc314b0799f27533fe

“Kalıcı olacaktır çünkü yarım küre değişecek” diyen Dr. Nizamoğlu, “Biz yaza gireceğiz ama kışa girecek bir yarım küre var. Koronavirüs, Çin’in Vuhan bölgesinden çıkmayı başarırsa bu ülkelerde varlığını sürdürebilir. Şu aşamadan sonra virüsün kolay kolay önünün alınacağını zannetmiyorum. Virüs solunum yoluyla bulaştığı için bahar ve kış aylarını seviyor olabilir. Ama koronavirüs her mevsimde varlığını sürdürebilir gibi duruyor” ifadelerini kullandı.

'KORONAVİRÜS TÜRKİYE'YE GELDİKTEN SONRA BELLİ BİR SÜRE KENDİSİNİ BELLİ ETMEYECEKTİR'

Dr. Nizamoğlu, “Türkiye gelebilir. Yakın çevremize geldi. Avrupa’da birçok ülkede var. Geldikten sonra belli bir süre kendisini belli etmeyecektir. Genelde bir ölüm vakasıyla ortaya çıkar. O da en az 50,100 kişinin enfekte olması demek. Her yeni hasta için 7 güne ihtiyacı oluyor. Ülkemize geldikten sonra haberdar olmamız 1,5-2 ayı bulabilir” dedi.

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?

Yeni ortaya çıkan koronavirüslerin klinik özellikleri ve korunma yolları üzerine konuşan Prof. Dr. Nuriye Taşdelen Fışgın ise, “Virüsün yüzde 90 belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük var. Daha sonra bazı hastalarda nefes darlığı orta ve ağır seyredebiliyor. İshal de görülebiliyor. İleri düzeyde akciğer yetmezliğine kadar götürüyor. Akciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar yoğun bakımda takip ediliyor ve genellikle kaybediliyor” diye konuştu.

KORONAVİRÜSTEN NASIL KORUNACAĞIZ?

Ellerin yıkanmasına özen göstermek gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Fışgın, “Öksürürken, konuşurken havaya partikül yayılıyor ve virüs bu partiküllerle taşınıyor. Ama 1 metreden daha uzağa taşınmıyor. Dolayısıyla virüs yakın temasla bulaşıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda hasta biri varsa cerrahi maske takması gerekiyor. Ellerimizi 20 saniye su ve sabunla yıkamalıyız”
ifadelerini kullandı.

'KORONAVİRÜS AŞISININ GELİŞTİRİLMESİ ZAMAN ALACAK'

Salgının boyutunun büyük olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fışgın, “60 bin kişi şimdiden enfekte oldu ve bin 300 kişi hayatını kaybetti. Aşının geliştirilmesi ve insanlar üzerinde denenmesi zaman alıyor. Virüse karşı en etkin yöntem karantina yöntemidir. Şu anda neredeyse 60 milyon insana uygulanıyor. Seyahat önerilerine uyulması lazım. Özellikle 65 yaş üstü hastalar, kalp, böbrek yetmezliği hastaları, astım, KOAH gibi rahatsızlığı olanlar, diyalize giren ve kanser hastaları risk altında. Zaten yoğun bakımda tutulan ve hayatını kaybeden genelde bu hastalar oluyor” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ses kısıklığına doğal çözümlerSes kısıklığına doğal çözümler
PARTNERYok böyle değişim! Gören hayran kalıyorYok böyle değişim! Gören hayran kalıyor
'İki saat uyku bana yeter' demeyin! Öyle bir zararı var ki...'İki saat uyku bana yeter' demeyin! Öyle bir zararı var ki...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

Eşini tüfekle vurarak öldürmüştü! Mahkemeden iyi hal indirimi

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

30 bin kişiyi dolandırmıştı! Gürcistan'da yakalandı

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

Otomobilinin direksiyonunu çalan hırsıza seslendi

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

TIR sürücüsüne 'ilişki' teklifiyle yaklaşıp elini ısırarak parasını aldı

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

AK Parti döneminde İBB'nin kendisine 187 bin lira ödediği iddiasına yanıt

Balkon pozuna beğeni yağdı!

Balkon pozuna beğeni yağdı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Korkutan açıklama: Acil durum ilan edildi

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Coronavirus'den nasıl korunulur? Tehlike büyük ama önlemler basit!

Hastanede yaptırdıkları iğne kör etti!

Hastanede yaptırdıkları iğne kör etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın kanserlerine karşı hayati öneriler

Ailesinde 10 kişi kanser oldu, peki o ne yaptı?

Önleyici botoks nedir?

Kırışıklıklardan ameliyatsız kurtulmak mümkün mü?

Polip nedir? Kalın bağırsak polip belirtilerinde kanamaya dikkat

Dışkıda kan neden olur? Bu belirtilere dikkat

Bel fıtığından ameliyatsız kurtulmak mümkün mü!

Bel fıtığından ameliyatsız kurtulmak mümkün mü!

Migren tedavisinde çığır açan aşı Türkiye’ye geliyor

Migren tedavisinde çığır açan aşı Türkiye’ye geliyor

Haftada 3 gün uykusuz kalmak beyni yaşlandırıyor!

'İki saat uyku bana yeter' demeyin! Öyle bir zararı var ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.