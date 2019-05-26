"Türkiye ile ilişkilerimiz bizi 21. yüzyılın doğal ortakları yapacaktır"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "Türkiye ile gelişen ilişkilerimiz bizi 21'inci yüzyılın doğal ortakları ve hem küresel hem de bölgesel konularda ana aktör yapacaktır." dedi.

Bhattacharyya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni hükümetin diplomatik cephede stratejik bağımsızlığın geliştirilmesine ve küresel toplumun terörizmle mücadeleye katılımının sağlanmasına odaklanmaya devam edeceğini ifade etti.

Türkiye ile ilişkilere değinen Büyükelçi Bhattacharyya, iki ülke arasındaki iş birliğinin derinleştirilmesi için güçlü bir ivme olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Başbakan (Narendra) Modi ile Cumhurbaşkanı (Recep Tayyyip) Erdoğan arasında çok iyi bir uyuşma var. İkinci dönemde de yüksek düzeyde teatiye devam edecekler. İkili ilişkilerimizin derinleşmeye devam edeceğine ve yeni ufuklara açılacağına eminim. Gelişen ilişkilerimiz bizi 21. yüzyılın doğal ortakları ve hem küresel hem de bölgesel konularda ana aktör yapacaktır."

İkili ilişkilerdeki fırsatlara da değinen Büyükelçi Bhattacharyya, G20 üyesi olan ve hızla gelişen ekonomilere sahip Türkiye ve Hindistan'ın gerek ikili gerek üçüncü ülkelerde ekonomik ilişkileri pekiştirecek potansiyele sahip olduklarını vurguladı.