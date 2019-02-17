Sudan Federal Yönetim Bakanı Hamid Mümtaz, Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik anlaşmaların hayata geçirilmesini muhataplarıyla görüştüklerini belirterek Türkiye ile ilişkileri her alanda güçlendirmek istediklerini ifade etti.
Mümtaz, resmi ziyaret için geldiği Ankara'da katıldığı bir panelde AA muhabirine Sudan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.
Türkiye-Sudan ilişkilerinin köklü bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Mümtaz, "Son dönemde siyasi ve ekonomik alanlarda bu ilişkilerimiz daha da güçlendi. Bu ziyaretimiz Sudan Cumhurbaşkanı Sayın Ömer el-Beşir ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptıkları karşılıklı ziyaretleri tamamlıyor." dedi.
Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Beşir'in özel temsilcisi de olan Mümtaz, "Türk muhataplarımızla daha önce varılan siyasi ve ekonomik anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunu görüştük. Türkiye ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.
Mümtaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerinde, iki ülke ilişkilerinin her alanda daha da güçlenmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.
Görüşmelerde iki ülke arasında enerji, petrol, madencilik ve tarım başta olmak üzere birçok alanda iş birliğine imza attıklarını vurgulayan Mümtaz, Türk iş adamlarıyla da bir araya gelerek Sudan'da yatırım olanaklarını konuştuklarını anlattı.
- "Sudan'da Türkçeye yoğun ilgi var"
Bakan Mümtaz, iki ülke arasında güçlü kültürel bağlar olduğuna işaret ederek "Sudan'da Türkçe öğrenmeye yönelik büyük istek var. Dört üniversitemizde Türk dili eğitimi bölümleri açıldı. Bu tür adımlar Türkçeye, Türk kültürüne verilen önemi ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.
Mümtaz, Türk öğrencilerin de Arapça öğrenmek için Sudan'a gelmesinin, kültürel etkileşimin artması ve bağların kuvvetlenmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.
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