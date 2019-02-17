Sudan Federal Yönetim Bakanı Hamid Mümtaz, Türkiye ziyareti sırasında iki ülke arasındaki siyasi ve ekonomik anlaşmaların hayata geçirilmesini muhataplarıyla görüştüklerini belirterek Türkiye ile ilişkileri her alanda güçlendirmek istediklerini ifade etti.

Mümtaz, resmi ziyaret için geldiği Ankara'da katıldığı bir panelde AA muhabirine Sudan-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

Türkiye-Sudan ilişkilerinin köklü bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Mümtaz, "Son dönemde siyasi ve ekonomik alanlarda bu ilişkilerimiz daha da güçlendi. Bu ziyaretimiz Sudan Cumhurbaşkanı Sayın Ömer el-Beşir ve Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl yaptıkları karşılıklı ziyaretleri tamamlıyor." dedi.

Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Beşir'in özel temsilcisi de olan Mümtaz, "Türk muhataplarımızla daha önce varılan siyasi ve ekonomik anlaşmaların hayata geçirilmesi konusunu görüştük. Türkiye ile ilişkilerimizi her alanda güçlendirmek istiyoruz." diye konuştu.

Mümtaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmelerinde, iki ülke ilişkilerinin her alanda daha da güçlenmesi konusunda hemfikir olduklarını söyledi.