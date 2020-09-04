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Türkiye ile Irak Kürt Yönetimi PKK’yı Konuştu

04.09.2020 17:04 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani, Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü. Görüşmelerde PKK’yla mücadele, ticari ilişkiler ve Corona salgını ele alındı

Türkiye ile Irak Kürt Yönetimi PKK’yı Konuştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Neçirvan Barzani, son dönemde Türkiye’ye yönelik Akdeniz konusunda sert eleştiriler yönelten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronlaErbil’deki görüşmesinden iki gün sonra Ankara’daydı.

Barzani ilk önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta kahvaltılı bir toplantıda biraraya geldi. Kahvaltı masasında Türkiye ve Irak bayraklarının yanı sıra IKBY’nin bayrağının da bulunması basının dikkatinden kaçmadı.

Bakan Çavuşoğlu, Barzani’yle görüşmesiyle ilgili olarak Twitter üzerinden “PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık” açıklamasını yaptı. Görüşmede, PKK konusunda Türkiye’nin son olarak Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü “Pençe Kaplan Operasyonu”nun da ele alındığı bilgisi verildi.

Barzani, daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Bu görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Barzani’ye Ankara ziyaretinde, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kıdemli Dış Politika Danışmanı Felah Mustafa’nın eşlik ettiği bilgisi aktarıldı.

IKBY’den yapılan açıklamada, Çavuşoğlu ile yapılan görüşmede ekonomik ilişkileri geliştirme konusuyla Corona salgınının etkileri gibi konuların değerlendirildiği bildirildi. Çavuşoğlu’nun salgınla mücadelede IKBY’ye gerekli tıbbi yardımı sağlama sözü verdiği ifade edildi. Görüşmede, “Erbil-Bağdat ilişkilerinin yanı sıra IŞİD’le mücadele, bölgedeki gelişmeler” başlıklarına yer verildiği kaydedildi.

Ayrıca IKBY’yle Türkiye arasındaki ticaret hacminin salgın koşullarına rağmen 2020’nin ilk yedi aylık döneminde 4 milyar 800 milyon dolar olduğu kaydedildi

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