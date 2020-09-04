Türkiye ile Irak Kürt Yönetimi PKK’yı Konuştu

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştü.

Neçirvan Barzani, son dönemde Türkiye’ye yönelik Akdeniz konusunda sert eleştiriler yönelten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronlaErbil’deki görüşmesinden iki gün sonra Ankara’daydı.

Barzani ilk önce Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bakanlıkta kahvaltılı bir toplantıda biraraya geldi. Kahvaltı masasında Türkiye ve Irak bayraklarının yanı sıra IKBY’nin bayrağının da bulunması basının dikkatinden kaçmadı.

Bakan Çavuşoğlu, Barzani’yle görüşmesiyle ilgili olarak Twitter üzerinden “PKK ile ortak mücadele başta olmak üzere ilişkilerimizi ele aldık” açıklamasını yaptı. Görüşmede, PKK konusunda Türkiye’nin son olarak Irak’ın kuzeyinde sürdürdüğü “Pençe Kaplan Operasyonu”nun da ele alındığı bilgisi verildi.

Barzani, daha sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştü. Bu görüşmeye ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Barzani’ye Ankara ziyaretinde, IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, Başkanlık Ofisi Müdürü Kerim Şengali, Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizayi ve Kıdemli Dış Politika Danışmanı Felah Mustafa’nın eşlik ettiği bilgisi aktarıldı.