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Türkiye ile İran arasında bilimsel ve teknolojik araştırma iş birliği protokolü

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.03.2019 11:36 | Son Güncelleme

TÜBİTAK ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı arasında ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesi konusunda protokol imzalandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı, iki ülke arasında bilimsel ve teknolojik araştırma projelerinin hayata geçirilmesi konusunda anlaştı.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ekim 2017'de Ankara'da imzalanan iş birliği protokolünün uygulanması amacıyla İran'ın daveti üzerine beraberindeki heyetle Tebriz'e gelerek, İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakan Vekili Prof. Dr. Hüseyin Salar Amuli ve Tebriz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rıza Mecidi ile görüştüklerini belirtti.

Mandal, yapılan görüşmelerin ardından TÜBİTAK ve İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı arasında ortak araştırma projelerinin gerçekleştirilmesi konusunda anlaşma sağlandığını ve iş birliği uygulama protokolünün imzalandığını aktardı.

Geçmişte Türkiye ve İran'dan araştırmacıların ortak araştırma projeleriyle ilgili girişimleri olduğunu hatırlatan Mandal, imzalanan bu protokol ile söz konusu iş birliği girişimlerinin daha kurumsal bir yapıya dönüşeceğini ifade etti.

TÜBİTAK Başkanı Mandal, bu kapsamda bir ay içinde iş birliği alanlarının belirleneceğini ve ortak proje çağrı takviminin açıklanacağını, başvuru ve değerlendirme sürecinin de yıl içinde tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Ziyaret sırasında ayrıca, daha önce Tebriz Üniversitesi Rektörü olan Doğu Azerbaycan Valisi Muhammed Rıza Purmuhammedi ile bir araya gelen Mandal, 2019'un Türkiye ve İran arasında bilimsel ve teknolojik çalışmalarla ilgili verimli bir yıl olacağını ifade etti.

Purmuhammedi de özellikle Tebrizli sanayici ve iş adamlarının Türk meslektaşları ile iyi ilişkiler içinde olduklarına işaret ederek Türkiye ile Doğu Azerbaycan üniversiteleri arasında her türlü iş birliğini desteklediklerini ifade etti.

Öte yandan Mandal ve beraberindeki heyetin Tebriz Üniversitesi Senato Üyeleri ve akademisyenlerle bir araya gelerek iş birliğini geliştirme odaklı toplantılar gerçekleştirdiği ve üniversitenin İnovasyon Merkezi'ni de ziyaret ederek girişimci firmaların çalışmaları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

Türkiye'nin Tebriz Başkonsolosu Hüseyin Güngör'ün de Mandal ve beraberindeki heyetin temaslarına eşlik ettiği kaydedildi.

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