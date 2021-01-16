"Türkiye ile İran Arasında Rekabet Büyüyor"

Türk yetkililerin İranlı bir casus şebekesi olduğunu iddia ettikleri bir grubu gözaltına alması Türkiye ile İran arasında rekabetin arttığı yönünde yeni bir işaret olarak yorumlanıyor. Şebekeye yönelik yasal adımların, Türkiye’nin Kafkaslar’da gücünü genişlettiği bir döneme denk gelmesi de dikkat çekiyor. Türk emniyeti, yakaladıkları ve İranlı bir casusluk şebekesine dahil olmakla suçladıkları bir grup kişiyi televizyon kameraları önünde gözaltına almıştı. Türkiye aleyhinde İran istihbaratına çalıştıkları iddiasıyla yakalanan grup üyeleri, şu an İran’da idam cezasıyla karşı karşıya İranlı muhalif Habib Chaab’ı Kasım ayında kaçırmaktan tutuklanmıştı. Arap ve Fars kökenli muhalif aktivist ve siyasetçi Chaab’ın uzun yıllardır yaşadığı İsveç’ten Türkiye’ye geçen yıl geldiği belirtiliyor. İddialara göre, Chaab Ekim ayında Türkiye’ye bir kadınla buluşmak için geldi ve bu kadının İran istihbaratında çalıştığı ileri sürülüyor. Türk yetkililerin yayınladığı videoda, Türkiye’ye varmasının ardından ortadan kaybolan Chaab ve söz konusu kadın şahıs birlikte görüntüleniyor.

Görüntüler arasında, Chaab’ın kaçırıldığı araca binmeden önceki anları da yer alıyor. Bazı uzmanlara göre, bu görüntülerin ve olayla ilgisi olduğu iddia edilenlerin yakalanma görüntülerinin halka açık bir şekilde paylaşılmasının ardında bir mesaj yatıyor. Bonn Üniversitesi’nden uzman Zaur Gasimov ise bunun sadece İran’a değil aynı zamanda da batılı ülkelere Türkiye’nin verdiği bir mesaj olduğu görüşünde. Gasimov, “Bu, aynı zamanda NATO ülkelerine, Ortadoğu siyaseti ve İran’la ilgili meselelerde Türkiye’nin hala çok önemli olduğu yönünde bir işaret vermiş oldu” dedi. Türkiye daha önce, İran rejimine destek verdiği iddiasıyla batılı müttefikleri tarafından eleştirilmişti. İran yaptırımlarının delinmesinde rol alma suçlamasıyla New York’ta Halkbank’a karşı açılan dava da Türkiye’nin İran’la ilişkilerinin mercek altına alınmasına neden olmuştu. Diğer taraftan, Türkiye Suriye’deki iç savaşla ilgili olarak hem İran hem de Rusya’yla işbirliği içinde. Ancak Türkiye’nin, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yaşanan krizde Azerbaycan’ın yanında durarak sorunun çözülmesinde önemli bir rol oynaması, Kafkaslar’daki etki gücünü arttırdığının göstergesi olarak nitelendiriliyor. Bu da, Türkiye ile komşusu İran arasındaki rekabeti kızıştırıyor.