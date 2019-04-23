Türkiye ile İran arasında şehircilik alanında iş birliği

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile iki ülke arasında çevre ve şehircilik alanındaki iş birliğini görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle İran'ın başkenti Tahran'a gelen Varank, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs de hazır bulundu.

- Birikim paylaşımı için ön anlaşma

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülkenin dönüşüm, planlama, arsa geliştirme ve teknik destek gibi konularda birbirine çok yakın sorunları olduğunu belirtti.

İki ülkenin de devam eden projelerle ilgili birbirlerine destek olabileceğini dile getiren Varank, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek konut sayısı noktasında iki ülkenin birbirine yakın olduğunu ifade etti.

Varank, İstanbul'da 1999 ve Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından çıkarılan kanunlarla bu alanda önemli ilerlemeler sağlandığına işaret ederek, bu konuda tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini söyledi.