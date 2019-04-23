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Türkiye ile İran arasında şehircilik alanında iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 10:34 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ile teknik destek paylaşımı ve birikimlerin aktarılması konusunda bir ön anlaşma yaptıklarını açıkladı

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Muhammed İslami ile iki ülke arasında çevre ve şehircilik alanındaki iş birliğini görüştü.

Resmi temaslarda bulunmak üzere beraberindeki heyetle İran'ın başkenti Tahran'a gelen Varank, İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs de hazır bulundu.

- Birikim paylaşımı için ön anlaşma

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülkenin dönüşüm, planlama, arsa geliştirme ve teknik destek gibi konularda birbirine çok yakın sorunları olduğunu belirtti.

İki ülkenin de devam eden projelerle ilgili birbirlerine destek olabileceğini dile getiren Varank, kentsel dönüşüm kapsamında yenilenecek konut sayısı noktasında iki ülkenin birbirine yakın olduğunu ifade etti.

Varank, İstanbul'da 1999 ve Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin ardından çıkarılan kanunlarla bu alanda önemli ilerlemeler sağlandığına işaret ederek, bu konuda tecrübe paylaşımında bulunabileceklerini söyledi.

Teknik destek paylaşımı ve iki ülkenin birikimlerini birbirlerine aktarmaları için bir ön anlaşma yaptıklarını aktaran Varank, tecrübe paylaşımının iki ülke için de faydalı olacağını vurguladı.

- Sel felaketindeki yardımlarından ötürü Türkiye'ye teşekkür

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami ise Türkiye ile İran arasında birçok ortak nokta bulunduğunu belirterek, iki ülkenin de zengin medeniyet birikimine sahip olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin gerçekleştirdiği görüşmelerde olumlu sonuçlar elde edildiğini aktaran İslami, iki liderin de ülkeler arasında kapsamlı ve çok yönlü iş birliğinin gelişmesinden yana irade beyan ettiğini hatırlattı.

Şehircilik, mimari, kentsel dönüşüm alanındaki bilgi paylaşımının ve bu yönde yapılacak anlaşmaların önemli olduğunu vurgulayan İslami, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı da yaptığına işaret ederek Ruhani ile yaptıkları tüm görüşmelerde kentsel dönüşüm konularının gündeme geldiğini ve Erdoğan'ın tecrübelerden yararlanılmasını istediğini belirtti.

İslami ayrıca iki ülkenin de şehircilikte birçok iş birliği alanının bulunduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u da İran'a davet ettiklerini dile getirdi.

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı İslami son olarak ülkesinde yaşanan sel felaketindeki yardımlarından ötürü Türkiye'ye şükranlarını ifade etti.

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank ayrıca Tahran temasları kapsamında İran Çevre Koruma Kurumu Başkanı İsa Kelanteri ile bir araya geldi.

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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank İRAN Türkiye

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