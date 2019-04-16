Cihangiri, yeni Büyükelçi Derya Örs'ün Farsçaya hâkimiyetinin ve İran'ın sahip olduğu potansiyele aşinalığının Ankara-Tahran ilişkileri için büyük avantaj olduğunu dile getirerek, "Büyükelçiler, ülkeler arasındaki münasebetlerin geliştirilmesinde belirleyici bir role sahip. Yeni süreçte, Türkiye ve İran arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmesine ve engellerin ortadan kalkmasına şahit olmayı diliyoruz." diye konuştu.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'ndeki başarısı nedeniyle AK Parti'yi tebrik eden Cihangiri, İran'ın Türk yatırımcıların varlığını memnuniyetle karşıladığını ve Ankara ile Tahran'ın sahip oldukları kapasiteden yararlanıp ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkarabileceklerini belirtti.

Cihangiri'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Derya Örs ile ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Türkiye ile İran'ın bölgenin önemli ve etkili iki ülkesi olduğunu belirterek, Ankara-Tahran iş birliğinin İslam dünyasının sorunlarının çözümünde etkili bir rol oynayacağını söyledi.

İki ülkenin en üst makamlarının ilişkilerinin gelişmesi noktasında kararlı olduklarını vurgulayan Cihangiri, "Türkiye ile İran bölgenin önemli ve etkili iki ülkesidir. Ankara ve Tahran arasındaki iş birliğinin genişlemesi, bölge ve İslam dünyasındaki sorunların çözümünde etkili rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi ve yaptırımları devreye sokmasına değinen Cihangiri, hassas bir süreçten geçildiğine işaret ederek, "Türkiye ve İran, ABD'nin yeni yaptırımlarını dikkate almadan muhtelif alanlardaki ilişkilerini devam ettirmelidir." görüşünü paylaştı.

Bankacılık alanındaki kısıtlamaların ticaret hacminin gelişmesinin önünde engel teşkil ettiğini kaydeden Cihangiri, iki tarafın da bu sorunların ortadan kalkması ve bankaların iş birliği yapabilmesi için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti.

- "Yakın gelecekte Suriye meselesinin çözülmesini diliyorum"

Büyükelçi Örs de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin selamlarını Cihangiri'ye ileterek, görev süresince Ankara-Tahran ilişkilerinin iki halkın çıkarı doğrultusunda güçlenmesi için çaba göstereceğini vurguladı.