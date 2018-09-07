BELGRAD (AA) - BOJANA STOJANOVİC - Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Türkiye'ye yapılan spekülatif atakların ikili ilişkilere zarar vermeyeceğini vurgulayarak "Türkiye ile iş birliğimiz güçlenerek devam edecek." dedi.

Ljajic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın bu yıl "partner ülke" olduğu İzmir Enternasyonel Fuarı ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.

Sırbistan'ın İzmir'deki fuarda "partner ülke" olmasında Türkiye ile geliştirilen siyasi, ekonomik ve ikili ilişkilerin etkili olduğunu kaydeden Ljajic, "Fuarda, çok sayıda Türk yatırımcı ve turist, Sırbistan'ı tanıma fırsatı bulacak. Başkent Belgrad'ın Batı Balkanlar'da Türk yatırımları için bölgesel merkez olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

Ljajic, fuarda Sırbistan'ın hem ekonomik ve ticari potansiyelini gösterme fırsatı bulacağını, hem de ülkedeki önemli turizm merkezlerini tanıtacağını söyleyerek bu yıl Sırbistan'ı çok sayıda Türk turistin ziyaret ettiğini hatırlattı.

Fuara Sırbistan'dan 30 firmanın katılacağını aktaran Ljajic, "Sırp ve Türk firmaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için firmalar arası istişare toplantıları da yapılacak. İzmir'e bilişim, sağlık, turizm, gayrimenkul ve tarım alanlarında faaliyet gösteren firmalarımız gidiyor. Bu bağlamda, firmalarımız bir yandan iş birliğine katkı sağlarken, bir yandan da Türkiye'deki yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olma imkanı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.