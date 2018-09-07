BELGRAD (AA) - BOJANA STOJANOVİC - Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic, Türkiye'ye yapılan spekülatif atakların ikili ilişkilere zarar vermeyeceğini vurgulayarak "Türkiye ile iş birliğimiz güçlenerek devam edecek." dedi.
Ljajic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sırbistan'ın bu yıl "partner ülke" olduğu İzmir Enternasyonel Fuarı ile iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdi.
Sırbistan'ın İzmir'deki fuarda "partner ülke" olmasında Türkiye ile geliştirilen siyasi, ekonomik ve ikili ilişkilerin etkili olduğunu kaydeden Ljajic, "Fuarda, çok sayıda Türk yatırımcı ve turist, Sırbistan'ı tanıma fırsatı bulacak. Başkent Belgrad'ın Batı Balkanlar'da Türk yatırımları için bölgesel merkez olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.
Ljajic, fuarda Sırbistan'ın hem ekonomik ve ticari potansiyelini gösterme fırsatı bulacağını, hem de ülkedeki önemli turizm merkezlerini tanıtacağını söyleyerek bu yıl Sırbistan'ı çok sayıda Türk turistin ziyaret ettiğini hatırlattı.
Fuara Sırbistan'dan 30 firmanın katılacağını aktaran Ljajic, "Sırp ve Türk firmaları arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi için firmalar arası istişare toplantıları da yapılacak. İzmir'e bilişim, sağlık, turizm, gayrimenkul ve tarım alanlarında faaliyet gösteren firmalarımız gidiyor. Bu bağlamda, firmalarımız bir yandan iş birliğine katkı sağlarken, bir yandan da Türkiye'deki yeni teknolojik gelişmelerden haberdar olma imkanı bulacak." değerlendirmesinde bulundu.
- "Türkiye ile iş birliğimiz güçlenerek devam edecek"
Ljajic, Türkiye'den Sırbistan'a çok sayıda tekstil firmasının yatırım yaptığına işaret ederek tekstilin ardından Sırbistan'da otomotiv endüstrisinin de yatırım için son derece önemli bir alan olduğunu vurguladı.
Turizm ve tarım alanlarında da yatırım faaliyetlerini genişletmeyi planladıklarını aktaran Ljajic, "Türkiye'ye yapılan spekülatif ataklar ikili ilişkilerimize zarar vermeyecek. Türkiye ile iş birliğimiz güçlenerek devam edecek." diye konuştu.
Ljajic, Türkiye'de son dönemde yaşanan olayların bir an önce istikrara ulaşması temennisinde bulunarak "Bu, sadece Türkiye'nin değil, bölgenin çıkarına olacaktır. Türkiye ekonomisinin küresel anlamda gücüne baktığımız zaman adımlarını attığımız projelere devam edeceğimizi söyleyebilirim. Türk yatırımcıların Sırbistan'a gelişleri devam edecek." dedi.
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