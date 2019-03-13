Türkiye ile İsrail arasında karşılıklı suçlamalar

Netanyahu, "diktatör" olarak tanımladığı Erdoğan'ı "İsrail demokrasisine saldırmakla" itham etti. Erdoğan, “Netanyahu sen zalimsin” dedi.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Netanyahu'nun sarf ettiği sözler üzerinden tartışma yaşanıyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın "Netanyahu İsrail 'Tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir' demiş. Bu ırkçı ve ayrımcı yaklaşımı şiddetle kınıyorum" şeklindeki sözlerine cevap verdi. Netanyahu, "Türkiye'nin diktatörü Erdoğan, kendi hapishaneleri Türk gazeteci ve hâkimlerle doluyken İsrail demokrasisine saldırıyor. Şaka gibi!" diye tweet attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Netanyahu'ya yanıtı ise bugün geldi. Erdoğan, Ankara'daki bir açılış töreninde yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı'na seslenerek, "Ey Netanyahu kendine gel, sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin, sen kadınları hücrelere mahkum eden zalimsin. 7'den 70'e binlerce insanı hücrelere tıkayan zalimsin" dedi.

"Sadece bizim değil aynı zamanda Hristiyanların da kutsal mabedine, Kubbet-üs Sahra, Haremi Şerif, buralar bizim için kutsal. Senin askerin, polisin postallarıyla buralara giriyor" ifadesini kullanan Erdoğan, Bizi tahrik etme. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz ama hesabını uluslararası arenada size soracağız" diye ekledi. Erdoğan, "İsrail'in başbakanı Müslümanlara uygulanan zulmü engellemek yerine yaklaşan seçimlere yatırım yapmak için sosyal medyada şahsımı hedef alıyor" diye konuştu. İsrail'deki tartışmalar Önümüzdeki ay genel seçimlerin yapılacağı İsrail'deki "ulus devlet" devlet tartışmaları, Netanyahu'nun partisinden Kültür Bakanı Miri Regev'in sözleri üzerine başlamıştı. Sağcı Likud partisi üyesi Regev, bir televizyon kanalına verdiği röportajda, seçmenleri geçen Aralık ayında kurulan İsrail Direnç Partisi'ne oy vermemeleri konusunda uyarmıştı. Söz konusu partinin amacının İsrailli Arap partileriyle ittifak kurmak olduğunu savunarak bu konuda uyarıda bulunan Regev, daha önce Netanyahu tarafından da dile getirilen bir iddiayı yinelemişti.

İsrailli model ve aktris Rotem Sela, Regev'in açıklaması üzerine Instagram'dan, "Bu hükümetten biri ne zaman, İsrail'in tüm vatandaşlarının devleti olduğu ve tüm insanların eşit yaratıldığı mesajını halka verecek?" yorumunda bulunmuştu. Tartışmaya katılan Netanyahu'nun cevabı da Instagram üzerinden gelmişti. "İsrail tüm vatandaşlarının devleti değildir" diyen Netanyahu, hükümetin geçen yıl meclisten geçirdiği yasaya göre "İsrail'in Yahudi halkının ulus devleti olduğunu" hatırlatmıştı. Kalın'dan yeni tweet Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Netanyahu'nun bu sözleri üzerine Salı günü, "Netanyahu İsrail 'Tüm vatandaşlarının değil, Yahudi halkının ulus devletidir' demiş. Bu ırkçı ve ayrımcı yaklaşımı şiddetle kınıyorum. Batılı ülkeler tepki verecek mi? Yoksa yine sessiz kalacak ve İsrail’in bir suçunu daha örtbas mı edecekler?" diye tweet atmıştı. Kalın, Netanyahu'nun verdiği yanıta cevaben bugün yeni bir tweet atarak, "Netanyahu, Araplar ve Müslümanlara yönelik ırkçı ifadeler kullandıktan sonra kendisini ifşa ettiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırıyor. Yönettiği apartheid devleti Filistin topraklarını işgal ediyor, kadınları ve çocukları öldürüyor, Filistinlileri kendi topraklarında mahkûm ediyor. Baskı ve yalanlar, suçlarınızı gizlemeyecek" dedi.