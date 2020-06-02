Türkiye ile İsrail'in karşılıklı hamleleri normalleşmeyi getirecek mi?

Görüşmenin ardından ortaya çıkan ortak bildiride Türkiye'nin Kıbrıs adası açıklarında yaptığı sondaj çalışmaları ve Libya'daki savaşa müdahalesi kınandı; Libya'daki Trablus hükümeti ile Kasım 2019'da imzaladığı deniz yetki alanları anlaşmasının "uluslararası hukuka aykırı olduğu" yazıldı.

Bu ülkelerle benzer işbirlikleri bulunan İsrail'in bu toplantıya katılmaması, Türkiye tarafında olumlu bir sinyal olarak görüldü. Türkiye-Libya anlaşması Doğu Akdeniz'de dengeleri nasıl etkiler?

Kıbrıs-Yunanistan-İsrail enerji anlaşması

Yunanistan-İsrail-Güney Kıbrıs üçlüsü Doğu Akdeniz'de işbirliğini artırıyor Ankara'daki dışişleri yetkilileri, bu bildirinin Trablus hükümetine karşı operasyon yürüten Halife Hafter'i destekleyen Mısır, BAE ve Fransa'nın öncülüğünde imzalandığını, İsrail'in Libya'da taraf olmadığını belirtiyor. Ancak yine de "İsrail'in Doğu Akdeniz'deki planların bir parçası olan bu tabloda yer almamış olmasını not ettik" diyorlar. BBC Türkçe'ye konuşan İsrailli diplomatik kaynaklar ise, "Daha önce Yunanistan ve Kıbrıs'la imzalanan Doğu Akdeniz'deki enerji anlaşmalarına hâlâ sadığız" ifadelerini kullanıyor. Ancak bunun Türkiye ile de ticaret ve enerji işbirliğinin gelişmesine engel olmadığını belirtiyorlar ve ekliyorlar: "Türkiye ile ilişkilerin gelişmesini her zaman memnuniyetle karşılarız ve büyükelçilerin göreve geri dönmesi için birlikte çalışmaya açığız." İsrail'in Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı: Hem Türkiye hem İsrail fayda sağlayabilir Nisan ayında iki ülke arasında yumuşama sinyalleri, insani yardım jestleriyle de görüldü. Koronavirüs salgını sırasında Filistin'in hem Batı Şeria hem Gazze bölgelerine yardım göndermek için Ankara ile Tel Aviv arasında yapılan görüşmeler sonrası, Türkiye'den gidecek yardımları taşıyan kargo uçağı Tel Aviv'deki Ben Gurion havalimanına indi ve Filistin halkına dağıtıldı.

https://twitter.com/ikalin1/status/1255780020917866498?s=20 Hemen ardından İsrail de Türkiye'den tıbbi malzeme ve koruyucu ekipman satın aldı. Tüm bu gelişmelerin ardından İsrail'in Ankara Büyükelçiliği'ndeki en üst düzey yetkili olan Maslahatgüzar Roey Gilad, 'Halimiz' isimli internet sitesinde yayımlanan makalesinde Türkiye ile İsrail arasındaki işbirliğinin iki ülkenin de çıkarına hizmet edeceğini; daha önce uzlaşılamayan sorunların çözülemeyeceğini; buna rağmen çıkarları korumak için ilişkilerin normalleşmesinin faydalı olacağını yazdı. Bu çıkarların en başında da İran'ın Suriye'deki varlığını gösterdi. Gilad, İdlib'de İran'a bağlı milislerin Türkiye'nin desteklediği muhaliflere karşı savaştığını hatırlattı. İran'ın bölgesel rakibi olan İsrail'in, Suriye'deki İran varlığına karşı Türkiye ile işbirliğini yapılabileceğini belirtti: "İdlib'deki savaş bazı önemli jeopolitik gerçekleri ortaya çıkardı. Bunlardan biri, İran'ın Suriye'deki mevcudiyetinin Türk çıkarlarına ters çalışıyor olmasıdır.

"Türkiye ve İsrail her konuda mutabakata varmak zorunda değiller. İlişkilerimizi normal bir düzeye getirmek için her konuda fikir birliğine sahip olmak durumunda değiliz. Bu normal düzey, Suriye'de de görülebileceği gibi, benzer zorluklarla daha başarılı bir şekilde yüzleşebilmek açısından, hem Türkiye, hem de İsrail'e fayda sağlayabilir." İdlib’deki kırılgan ateşkes sürecek mi? "Doğalgaz işbirliğiyle doğrudan bağlantısı yok" Gilad, aynı makalede normalleşmenin iki ülke için ortak çıkarlarını sayarken "enerji alanında işbirliğini" de ekliyor. Ancak İsrailli diplomatik kaynaklar, bu hamlelerin İsrail açıklarındaki doğalgazın Avrupa pazarına taşınması talebiyle ilgili olmadığını söylüyor ve bu ikisinin doğrudan birbiriyle bağlantılı süreçler olduğuna yönelik haberleri yalanlıyor: "Enerji işbirliği farklı seviyelerde yetkililer arasında görüşülebilir. 2016'da karşılıklı büyükelçilerin atandığı süreçte de bu tarz bir işbirliği gündeme gelmiş; masaya getirilmişti. Ancak şu an normalleşme süreciyle EastMed (Doğu Akdeniz) Doğalgaz Boru Hattı projesine dair planlar arasında bağlantı kurulması doğru değil."