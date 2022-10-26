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  4. Türkiye ile İsveç arasında kritik temas! Erdoğan yeni başbakanı Ankara'ya davet etti

Türkiye ile İsveç arasında kritik temas! Erdoğan yeni başbakanı Ankara'ya davet etti

26.10.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini ileten Erdoğan görüşmede yeni başbakanı Ankara'ya davet etti. Erdoğan ayrıca terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

Türkiye ile İsveç arasında kritik temas! Erdoğan yeni başbakanı Ankara'ya davet etti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-İsveç ilişkileri ele alındı.

ANKARA'YA DAVET

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in yeni Başbakanı olması dolayısıyla Ulf Kristersson’a tebriklerini iletti. İsveç Başbakanı Kristersson’ın 19 Ekim’de kendisine gönderdiği mektuba değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulf Kristersson’ı Ankara’da misafir etmekten memnuniyet duyacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç hükümetiyle ikili ilişkileri her alanda ileriye taşımaya hazır olduklarını belirtti.

TERÖR VURGUSU

İsveç Başbakanı Kristersson’ın Üçlü Muhtıra’ya bağlı olduklarına dair açıklamalarını takip ettiğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu Muhtıra’nın önümüzdeki süreç bakımından yol gösterici olacağını dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin İsveç’in NATO üyeliğini ve Türkiye’yle ikili ilişkilerini rehin almasını engellemenin ortak menfaat olduğunu vurguladı.

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İsveç Recep Tayyip Erdoğan

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