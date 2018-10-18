HABER

"Türkiye ile iyi ilişkilerin sürdürülmesini istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi: "Biz şüphesiz Türkiye ile iyi ilişkilere sahibiz. Türkiye ile tüm alanlarda iyi ilişkinin de sürdürülmesini istiyoruz" "Türkiye eğitim ve kültür alanlarında çok gelişmiş bir ülke. Biz de bu alanlara önem veriyoruz"

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi, tüm alanlarda Türkiye ile iyi ilişkinin sürdürülmesini istediklerini belirtti.

Dizayi, Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nu ziyareti esnasında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye ile Erbil arasındaki ilişkilere değinen Dizayi, "Biz şüphesiz Türkiye ile iyi ilişkilere sahibiz. Türkiye ile tüm alanlarda iyi ilişkinin de sürdürülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye eğitim ve kültür alanlarında çok gelişmiş bir ülke"

Dizayi, Türkiye'nin eğitim ve kültür alanlarındaki tecrübesinden istifade etmek istediklerini belirterek, "Türkiye eğitim ve kültür alanlarında çok gelişmiş bir ülke. Biz de bu alanlara önem veriyoruz." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı heyetinin IKBY Eğitim Bakanı Piştivan Sadık ile dün bir araya geldiğini hatırlatan Dizayi, iki tarafın görüşmede eğitim konusu başta olmak üzere FETÖ'den kalma bazı okullarla ilgili sorunların çözümü için iş birliği imkanlarını ele aldığını söyledi.

Dizayi, söz konusu sorunların diyalog ile çözülebileceğini ifade ederek, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker ve Türkiye Maarif Vakfı heyetinin Erbil'de bulunmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Erbil Uluslararası Maarif Okulunun bugün resmen yapılacak açılışı törenine, Türkiye'den gelen yetkililer ve gazetecilerin yanı sıra yerel yetkililer de katılacak.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildiAra Güler'in cenazesi Beyoğlu'ndaki kiliseye getirildi
Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçtiRus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Erbil Uluslararası Maarif Okulu IKBY Hükümet Sözcüsü Sefin Dizayi

En Çok Okunan Haberler

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

Cemal Kaşıkçı için konsoloslukta yapılan aramada kırmızı leke detayı

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

''Hristiyan olabilirim ama örnek aldığım tek insan Hz. Muhammed''

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Suudi 'katliam timi'nde yer alan El Bostani kazada öldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Mersin'de nehre atladığı iddia edilen Feride'den haber yok

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Rus savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji'den 5 il için toz taşınımı uyarısı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan: Türkler Türkiye'de azınlık olacak!

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

'İnfazcı' Suudi albayın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.