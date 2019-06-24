MERSİN (AA) - Tanzanya Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, "Türk insanı çok misafirperver. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Son 15 yıldır Türkiye'nin Afrika üzerinde uyguladığı bir stratejisi var. Bir Afrika ülkesi olarak Türkiye ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz." dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tanzanya'nın Ankara Büyükelçisi Elizabeth Kiango Kiondo, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kiondo, Türkiye ile ilişkileri geliştirmek istediklerini belirtti.

Türkiye'de 2 yıldır bulunduğunu anımsatan Kiondo, şunları kaydetti:

"Türk insanı çok misafirperver. Türkiye'de kendimi evimde gibi hissediyorum. Son 15 yıldır Türkiye'nin Afrika üzerinde uyguladığı bir stratejisi var. Bir Afrika ülkesi olarak Türkiye ile iyi ve güçlü ilişkiler kurmayı amaçlıyoruz. Doğu Afrika bakımından Tanzanya, Afrika'daki en önemli ülkelerden bir tanesidir. Limana kıyısı var. 8 tane komşu ülke var ve Tanzanya da bu liman ilişkilerine önem veriyor. Sonuçta Tanzanya, Doğu Afrika'ya açılan bir kapı niteliğindedir. Stratejik pozisyon olarak da Doğu Afrika Topluluğu'nun üyesidir. 600 milyon insana hizmet veren bir topluluk."