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Türkiye ile Japonya arasında enfeksiyon kontrolü için bilimsel işbirliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Türkiye ile Japonya arasında enfeksiyon kontrolü alanında bilimsel işbirliği yapıldı.İlki 1-5 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Japonya Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşen ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının da ziyaret edildiği ’Kategori 1 ve İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları Vaka Yönetimi Eğitim Kursu’nun ikincisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ev sahipliğinde 2-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti.

Türkiye ile Japonya arasında enfeksiyon kontrolü için bilimsel işbirliği

Türkiye ile Japonya arasında enfeksiyon kontrolü alanında bilimsel işbirliği yapıldı.
İlki 1-5 Temmuz 2013 tarihinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Japonya Sağlık Bakanlığı işbirliği ile gerçekleşen ve Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığının da ziyaret edildiği ’Kategori 1 ve İlişkili Enfeksiyon Hastalıkları Vaka Yönetimi Eğitim Kursu’nun ikincisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği ev sahipliğinde 2-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Kurs programı kapsamında Ankara Şehir Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesinde ziyaretlerde bulunuldu.
Türkiye’de sık görülen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı hakkında düzenlenen vaka yönetimi kursu, Japonya Halk Sağlığı ve Hastalık Kontrol Merkezi ile Japonya’nın farklı bölgelerinden gelen akademisyen ve uzmanlardan oluşan 11 kişilik heyetin katılımıyla devam etti. Karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımının sağlandığı kurs kapsamında Japon heyeti, Japonya’nın enfeksiyon kontrol önlemi uygulamaları hakkında sunumlar yaptı. Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufa’nın yaptığı kurs programı, 5 Temmuz’da Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi ve Laboratuvarları’nı ziyaret ile son buldu.

Türkiye ile Japonya arasında enfeksiyon kontrolü için bilimsel işbirliği

Türkiye ile Japonya arasında enfeksiyon kontrolü için bilimsel işbirliği

Türkiye ile Japonya arasında enfeksiyon kontrolü için bilimsel işbirliği

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