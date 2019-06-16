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Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma iş birliği

Türkiye ile Katar arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Cospas-Sarsat (Uluslararası Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi) 33. Birleşik Komite Toplantısı kapsamında Türkiye ile Katar'ın ilgili makamları arasında arama kurtarma çalışmalarında iş birliğine yönelik bir mutabakat zaptı imzalandı.

Mutabakat zaptının imzalanması sırasında Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Fikret Özer de hazır bulundu.

İmzalama törenine katılan Doha Ortak Kurtarma Koordinasyon Merkezi Komutanı Muhammed Hamed eş-Şehvani yaptığı açıklamada, mutabakat zaptının, Katar ile Türkiye arasında arama kurtarma merkezlerinde uzmanlık, eğitim ve prosedür alışverişi yapmayı amaçladığını kaydetti.

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