HABER

Türkiye ile Katar arasında parlamenter iş birliği

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.12.2019 14:10 | Son Güncelleme

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü - TBMM ile Katar Şura Meclisi arasında parlamenter iş birliği kurulmasına ilişkin mutabakat zaptı imzalandı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü.

Şentop, Türkiye'ye ziyarette bulunan Al Mahmud ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı.

Şentop ve Al Mahmud, Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye, Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al Şafi de katıldı.

Daha sonra Meclis Başkanı Şentop ile Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmud, Mermerli Salon'da TBMM ile Katar Şura Meclisi Arasında Parlamenter İş Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Şentop, imza töreninin ardından Katar Şura Konseyi Başkanı onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmud'a, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi aktardı.

Al Mahmud, TBMM Genel Kurul Salonu'na geçerek bir süre bütçe görüşmelerini de izledi.

PARTNER İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı! İhanet gizli kamerayla ortaya çıktı!
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: “Talimat Kılıçdaroğlu’ndan mı geldi?”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ: “Talimat Kılıçdaroğlu’ndan mı geldi?”
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil:İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil:
Anahtar Kelimeler:
Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud TBMM Başkanı Mustafa Şentop TBMM ile Katar Şura Meclisi Arasında Parlamenter İş Birliği Kuru

En Çok Okunan Haberler

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

5 aylık hamile kadın ile 3 yaşındaki kızı ölü bulundu!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Son tarih 1 Ocak

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Cengiz Ünder şoke etti! Yeni takımı...

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

'Cezaevinde rahatsızlandı, bilinci kapandı'

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tazminat davası!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ekrem İmamoğlu'na Kanal İstanbul yanıtı: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Son dakika! MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

MSB açıkladı: 5 terörist teslim oldu

Dışişleri Bakanlığından ABD’de kabul edilen yasa tasarısı hakkında açıklama

Türkiye'den ABD'de kabul edilen skandal tasarıya sert tepki!

Talat Atilla'nın canlı yayındaki sözlerinin ardından CHP'li Muharrem İnce'den jet yanıt!

Muharrem İnce'den Talat Atilla'ya jet yanıt!

Mansur Yavaş: Merkez Bankası faizinin yarı fiyatına kredi bulduk

Mansur Yavaş: 300 yeni otobüs için kredi bulduk

2020 Bütçe görüşmeleri sırasında tartışma yaşandı

TBMM karıştı! 'Bize kimse tecavüzcü diyemez'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.