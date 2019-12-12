Türkiye ile Katar arasında parlamenter iş birliği

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmud ile görüştü.

Şentop, Türkiye'ye ziyarette bulunan Al Mahmud ve beraberindeki heyeti, Başkanlık makamının girişinde karşıladı.

Şentop ve Al Mahmud, Divan Salonu'nda düzenlenen heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. Görüşmeye, Türkiye-Katar Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ile Katar'ın Ankara Büyükelçisi Salim Mubarek Al Şafi de katıldı.

Daha sonra Meclis Başkanı Şentop ile Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmud, Mermerli Salon'da TBMM ile Katar Şura Meclisi Arasında Parlamenter İş Birliği Kurulması Hakkında Mutabakat Zaptı'nı imzaladı.

Şentop, imza töreninin ardından Katar Şura Konseyi Başkanı onuruna TBMM Tören Salonu'nda öğle yemeği verdi.

Bu arada TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı Al Mahmud'a, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında bombalanan Şeref Holü'ndeki bölümü gezdirdi ve o gece yaşananlarla ilgili bilgi aktardı.

Al Mahmud, TBMM Genel Kurul Salonu'na geçerek bir süre bütçe görüşmelerini de izledi.

