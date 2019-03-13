Türkiye ile Kazakistan arasında askeri iş birliği planı imzalandı

ASTANA (AA) – Kazakistan ile Türkiye arasında bu yıla ilişkin askeri iş birliği planı imzalandı.

Kazakistan Savunma Bakanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, iki ülke savunma bakanlıklarının temsilcileri, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Birinci Cumhurbaşkanı Milli Savunma Üniversitesi'nde bir araya geldi.

Görüşme sonunda taraflar, bu yıl için askeri istihbarat, savaş hazırlığı, barış gücü faaliyeti, siber güvenlik ve diğer konularda 17 etkinliği içeren askeri iş birliği planına imza attı.

