HABER

Türkiye ile KKTC arasında sürücü ehliyeti anlaşması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.01.2019 23:06 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerinin/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile KKTC hükümeti arasında ulusal sürücü belgelerinin/sürüş ehliyetlerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi anlaşması imzalandı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, düzenlenen imza töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya KKTC sürüş ehliyeti taktim etti.
Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında ulusal sürücü belgelerinin karşılıklı olarak tanınması ve değişimi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşma kapsamında KKTC’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, ehliyetlerini KKTC sürüş ehliyetine çevirebilecek. Aynı şekilde Türkiye’de çalışma veya öğrenim maksadıyla ikamet eden KKTC vatandaşları, ehliyetlerini Türkiye sürüş ehliyetine çevirebilecek.
İçişleri Bakanlığında düzenlenen imza töreninde konuşan Bakan Soylu, bu anlaşma ile her iki ülkenin vatandaşlarının ehliyet konusunda karşı karşıya kaldığı mağduriyetin giderilmiş olacağını söyledi. Her iki tarafta da bir ehliyet değişimi ve karşılıklı kullanmanın söz konusu olacağını belirten Soylu, anlaşmanın yakın bir zamanda her iki ülkenin meclisinden geçeceğine inandığını dile getirdi. Bakan Soylu, "Böylece hem bizim orayla ilişkili olan vatandaşlarımız hem de KKTC’den Türkiye’de bulunan çok kıymetli vatandaşlarımız karşılıklı olarak bu mağduriyetin ortadan kalkmasından mutluluk ve sevinç duyacaktır. Bu anlaşmanın her iki ülkenin vatandaşlarına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde çok daha iyi gelişmelerin olacağı bir zemini hep beraber oluşturabileceğimiz ümidini de taşıyoruz" diye konuştu.
Bakan Atakan ise, "KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında aslında ana vatan ve yavru vatan arasında çok önemli bir adım atıyoruz bugün. KKTC sürüş ehliyetleriyle Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyetlerinin mütekabiliyet çerçevesinde değişim anlaşmasına imza koyacağız. Özellikle Türkiye’de eğitim, öğrenim veya çalışma amacıyla bulunan KKTC vatandaşlarının, aynı şekilde KKTC’de eğitim, öğrenim veya çalışma amacıyla bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının karşılıklı olarak geçerliliği yetkili makamlar tarafından verilmiş sürüş ehliyetlerinin çevrilmesine yönelik bir anlaşma. Bu anlaşmayla özellikle son derece iyi ilişkiler içinde olan, etle tırnak gibi olan iki ülkenin ilişkilerinin daha da pekiştirilmesi ve ciddi bir mağduriyetin de ortadan kaldırılmış olmasını hedefliyoruz. Bundan dolayı çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.
Bakan Atakan, imza töreninin ardından Bakan Soylu’ya KKTC sürüş ehliyeti taktim etti. Bakan Soylu, "Ehliyetimizi de aldık. Çok kıymetli bir şekilde taşıyacağım" dedi.

PARTNERMetrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'Metrobüsten şok görüntüler! 'Kadın var yapmayın'
ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”ABD’den Suriye açıklaması: “Toprakların tamamı iki hafta içinde DEAŞ’tan alınacak”
Bakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştüBakan Soylu, Hırvat mevkidaşıyla görüştü

En Çok Okunan Haberler

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Binali Yıldırım'dan istifa kararı!

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Çocuğa cinsel istismara 36 yıl hapis

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Önce Meteoroloji sonra belediye uyardı: Dikkatli olun!

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Guaido hakkında soruşturma başlatıldı

Diagne transferinde sıcak gelişme!

Diagne transferinde sıcak gelişme!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

Erdoğan'dan dolar açıklaması!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

Ankara'yı karıştıran Ankapark iddiası!

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

AK Parti'nin adayı bir ilçeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi toplandı

Diğer Haberler
CHP'den Tunç Soyer eleştirilerine sert yanıt: Kimsenin haddi değil

CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt

İYİ Parti kurucularındandı! Cezmi Polat istifa etti

İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

Bahçeli: Bir cümle söyleyeceğim, başlık atacaksınız

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal istifa etti

İYİ Parti milletvekili istifa etti!

MHP'den Meclis'e çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

Eren Erdem'den flaş karar! Açlık grevine başlıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.