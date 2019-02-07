Türkiye ile KKTC, veri paylaşımı ve göç konularında iş birliği yapacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bizi özgür ve güçlü kılan, bizi bağımsız kılan sahip olduğumuz birlik iradesidir. Yani birlikte özgürüz ve birlikte güçlüyüz. Kıbrıs bizim için her şeyden önce bir davadır." dedi.

Bakan Soylu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC hükümetleri arasında veri paylaşımı ve göç konularında iş birliğini içeren protokolleri imzaladı.

Soylu, yaptığı konuşmada, söz konusu protokollerle Türkiye ve KKTC arasındaki kardeşlik binasına bir tuğla daha ilave ettiklerini belirtti.

Türkiye ile KKTC arasındaki yoldaşlığın müstesna bir örnek teşkil ettiğini vurgulayan Soylu, "Bizi özgür ve güçlü kılan, bizi bağımsız kılan sahip olduğumuz birlik iradesidir. Yani birlikte özgürüz ve birlikte güçlüyüz. Kıbrıs bizim için her şeyden önce bir davadır. Bunu burada benim söyleme mükellefiyetim var. Yarım yüz yılı aşkın süredir türlü baskılara direnerek öz varlığını korumayı bilen Kıbrıs Türkü de bu asil davanın adeta tecessüm etmiş, ortaya çıkmış halidir." diye konuştu.