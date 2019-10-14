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Türkiye ile Kosova arasında organ nakli iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 14:25 | Son Güncelleme

Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında Türkiye ile Kosova, hekim ve ilgili sağlık profesyonelleri arasında bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı, hukuki düzenlemeler ile teknik kapasitenin artırılmasına yönelik iş birliği yapacak - Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Kahveci: - "Kosova Sağlık Bakanlığı ile geliştireceğimiz ilişki son derece kıymetli. Buradaki organ bağışı ve organ nakli ile ilgili hizmetlerin başlatılması, daha fazla Kosovalı insana hizmet götürmek, Kosova'nın bu anlamdaki uluslararası görünümü açısından da önem arz ediyor" - Kosova Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Naim Bardiqi: - "Şu an organ nakli yasamız bulunmuyor. Organ nakli alanındaki yasa çalışmasının tamamlanması için sizden alacağımız bilgilerin bize destek olacağını ümit ediyoruz"

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye, Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında Kosova ile hekim ve ilgili sağlık profesyonelleri arasında bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı, hukuki düzenlemeler ile teknik kapasitenin artırılmasına yönelik iş birliği yapacak.

Türkiye Organ Nakli Vakfının (TONV) koordinasyonuyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi" (International Transplant Network) çerçevesinde Türk heyeti, Kosova Sağlık Bakanlığını ziyaret etti.

Heyet üyeleri, profesyoneller arasındaki bilgi değişimine olanak sağlamak, Türkiye'deki organ bağışı ve organ nakli hizmetlerini anlatmak üzere Kosova Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Naim Bardiqi ve Bakanlık çalışanlarıyla görüştü.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kosova'da bulundukları süre zarfında bir aksiyon planı oluşturmayı amaçladıklarını ve daha çok sağlık profesyonellerinin eğitimine odaklanacaklarını ifade etti.

Kahveci, sağlık profesyonellerinin eğitilmesi ve desteklenmesiyle Kosova'daki teknik kapasitenin artacağını vurgulayarak, "Ülkelerdeki teknik kapasiteyi geliştirmedeki en önemli konu eğitimli sağlık personelleri. Uluslararası Organ Nakli Ağı da daha çok profesyonel gelişim ve eğitim konularına odaklı olarak çalışmakta." dedi.

Hükümetlerin ve sağlık bakanlıklarının kendi aralarında mutabakat zaptları bulunduğuna ancak sivil kuruluşların da sahada daha hızlı adımlar atmasının önemine işaret eden Kahveci, sivil oluşumların teknik yardım ve iş birliği programları yürüterek bu alanda daha aktif bir şekilde rol alabileceğine dikkati çekti.

Kahveci, şunları kaydetti:

"Burada bugün, yarın ve ilerleyen günlerde yapacağımız çalışmalar ve Kosova Sağlık Bakanlığı ile geliştireceğimiz ilişki son derece kıymetli. Buradaki organ bağışı ve organ nakli ile ilgili hizmetlerin başlatılması, daha fazla Kosovalı insana hizmet götürmek, Kosova'nın bu anlamdaki uluslararası görünümü açısından da önem arz ediyor. Ben, son derece verimli bir çalışma ziyareti gerçekleştireceğimizi ümit ediyorum."

- "Türkiye'den büyük destek gördük"

Kosova Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Naim Bardiqi ise Kosova'nın Türkiye'den, özellikle de Sağlık Bakanlığından büyük destek gördüğünü ifade etti.

Türkiye ve Kosova sağlık bakanlıkları arasında son imzalanan ikili iş birliği anlaşmasında sivil kuruluşlar ile iş birliğinin de teşvik edildiğini anımsatan Bardiqi, Organ Nakli Ağı Projesi'nin önemine vurgu yaptı.

"Şu an organ nakli yasamız bulunmuyor. Organ nakli alanındaki yasa çalışmasının tamamlanması için sizden alacağımız bilgilerin bize destek olacağını ümit ediyoruz." diyen Bardiqi, Türkiye'ye her alanda özellikle de sağlık konusundaki yardımları için teşekkür etti.

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