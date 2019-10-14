Türkiye ile Kosova arasında organ nakli iş birliği

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye, Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi kapsamında Kosova ile hekim ve ilgili sağlık profesyonelleri arasında bilgi değişimi ve tecrübe paylaşımı, hukuki düzenlemeler ile teknik kapasitenin artırılmasına yönelik iş birliği yapacak.

Türkiye Organ Nakli Vakfının (TONV) koordinasyonuyla, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tıp Hukuku Derneği ve Türk Yoğun Bakım Derneğinin iş birliğinde yürütülen ve İstanbul Kalkınma Ajansınca desteklenen "Uluslararası Organ Nakli Ağı Projesi" (International Transplant Network) çerçevesinde Türk heyeti, Kosova Sağlık Bakanlığını ziyaret etti.

Heyet üyeleri, profesyoneller arasındaki bilgi değişimine olanak sağlamak, Türkiye'deki organ bağışı ve organ nakli hizmetlerini anlatmak üzere Kosova Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Naim Bardiqi ve Bakanlık çalışanlarıyla görüştü.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Başkanı Eyüp Kahveci, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Kosova'da bulundukları süre zarfında bir aksiyon planı oluşturmayı amaçladıklarını ve daha çok sağlık profesyonellerinin eğitimine odaklanacaklarını ifade etti.