Türkiye ile Kosova merkez bankaları iş birliğini güçlendirecek

PRİŞTİNE (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile Kosova Merkez Bankası (BQK) arasında ilişkilerin derinleştirilmesi ve bilgi alışverişi ile merkez bankacılığı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla mutabakat zaptı imzalandı.
BQK'den yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankasının Endonezya'da düzenlenen yıllık toplantısı kapsamında, TCMB Başkanı Murat Çetinkaya ile BQK Başkanı Fehmi Mehmeti'nin mutabakat zaptı imzaladığı ifade edildi.
İmzalanan mutabakat zaptı ile iki kurum arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesi ve bilgi alışverişi ile merkez bankacılığı alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, BQK Başkanı Mehmeti'nin TCMB ile iş birliğinin artırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği aktarıldı.
Mutabakat zaptı ile tarafların, yetkililerin iş ziyaretleri aracılığıyla bilgi ve uzmanlık alışverişini güçlendirmeyi kabul ettikleri de belirtilirken, bu alışverişlerin mutabık kılınan alanlarda geçici personel hareketleri, eğitimler, seminerler, çalıştaylar, uzman ve araştırma ziyaretleri ile araştırma faaliyetleri şeklinde yapılabileceği bildirildi.
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