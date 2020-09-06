Türkiye ile Kuzey Kıbrıs'ın ortaklaşa tatbikatı başladı

Savunma Bakanlığı bugün yaptığı bir başka açıklamada ise bölgede sismik araştırma faaliyetleri yürüten Oruç Reis araştırma gemisine Türk donanmasının eşlik etmeye devam ettiğini duyurdu.

Oktay ayrıca, "Türkiye'yi Antalya Körfezi’ne sıkıştırmaya, Kıbrıs Türk’ünü yok saymaya çalışanlara karşı çelikten irademizin temsili ve Akdeniz'in barış denizi olmasının teminatı olan kahraman askerlerimize muvaffakiyetler diliyorum" ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Twitter hesabından, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Kuzey Kıbrıs Güvenlik Komutanlığının katılımıyla yapılan tatbikata ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmaları konusunda gerginlik sürerken, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs’ın ortaklaşa gerçekleştirdiği tatbikat başladı.

Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait fırkateyn ve korvetler, Doğu Akdeniz’deki yetki alanlarımızda çalışmalarını sürdüren ORUÇREİS araştırma gemisine refakat/koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor” denildi.

Açıklamada ayrıca bölgede "hiçbir hukuksuzluğa ve kabadayılığa izin verilmeyeceği” ifadesine de yer verildi.

Türkiye ile Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki doğal gaz yataklarının yetki alanları konusunda görüş ayrılığı yaşanıyor. Türkiye "kendi yetki alanı" içinde gördüğü bölgede sismik araştırma faaliyetleri yaparken, Yunanistan bu faaliyetleri "yasa dışı" olarak nitelendiriyor.

DW / HT,DÇÜ

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