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Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 04:17 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı kararıyla "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihi 8 Aralık 2019 olarak tespit edildi

Cumhurbaşkanı kararıyla Türkiye ile Libya arasında imzalanan mutabakat muhtırasının yürürlük tarihi 8 Aralık olarak belirlendi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, 27 Kasım'da İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında Akdeniz'de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın yürürlük tarihinin 8 Aralık 2019 olarak tespit edildiği belirtildi.

Söz konusu karar, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3'üncü maddesi gereğince verildi.

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Akdeniz Libya Muhtıra mutabakat muhtırası Resmi Gazete

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