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Türkiye ile Libya arasındaki deniz yetki alanlarına ilişkin mutabakat

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 15:45 | Son Güncelleme

KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy: - "Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği bu adımla bertaraf olma yoluna girmiştir" - "Doğu Akdeniz'de Türkiye son sözü söylemeden adım atanlar hüsrana uğrar"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" ile Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz'deki oyununun bozulduğunu söyledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Taçoy, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında imzalanan muhtıraya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Taçoy, Türkiye'nin hem sahada hem de masada güçlü olma politikasına göre hareket ettiğine dikkati çekerek "Kıbrıs Rum yönetimi, İsrail, Yunanistan ve Mısır'ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği bu adımla bertaraf olma yoluna girmiştir. Türkiye ile Libya arasında belirlenen sınırların, gelecekte çok önemli süreçlerin yaşanmasına neden olacağını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın, enerji jeopolitiğine yeni bir yön vereceğini, böylece Rumların ve uluslararası güçlerin Doğu Akdeniz'deki oyununun bozulduğunu ifade eden Taçoy, "Doğu Akdeniz'de Türkiye son sözü söylemeden adım atanlar hüsrana uğrar. KKTC olarak atılan adımı selamlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile görüşmesinde Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalanmıştı.

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