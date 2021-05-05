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Türkiye ile Mısır Arasında İlk Yüz Yüze Görüşme

05.05.2021 00:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Türk heyeti, Çarşamba günü Kahire'ye gidiyor

Türkiye ile Mısır Arasında İlk Yüz Yüze Görüşme

Türkiye ile Mısır arasında ilk defa yüz yüze üst düzey diplomatik müzakereler başlıyor. Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığında Türk heyeti, Çarşamba günü Kahire'ye gidiyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişarelerin Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza’nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire’de gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada, ‘’Sözkonusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleştirilmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır’’ denildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ile Mısır arasında diplomatik temasların önkoşulsuz başladığını geçen Mart ayında açıklamış, ardından Erdoğan, “Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Neticelere göre daha ileri düzeye de taşırız” açıklaması yapmıştı.

2013'ten bu yana üst düzey ilk temas ise Nisan ayında telefonda gerçekleşmişti. Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri telefonda, “Ramazan ayını karşılıklı tebrik amacıyla” görüşmüştü.

Kıyı şeridi dolayısıyla deniz yetki sahası ve ekonomik münhasır bölge talebinde bulunduğu Doğu Akdeniz’de, Mısır’ın Yunanistan ile 6 Ağustos 2020’de imzaladığı deniz yetki anlaşması, Ankara’da rahatsızlık yaratmıştı. Bu hamle, Erdoğan’ın 27 Kasım 2019’da Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez El Sarrac ile imza attığı deniz yetki anlaşmasına karşı bir adım olarak değerlendirilmişti.

Türkiye, Kıbrıslı Türkler’in haklarına aykırı olduğu eleştirisiyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 2003 yılında Mısır’la, 2007’de Lübnan’la ve 2010’da İsrail’le imzaladığı deniz yetki anlaşmalarını ise tanımıyor.

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