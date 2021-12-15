HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Türkiye ile müzakereler donmuş olarak kalacak

Türkiye ile müzakereler donmuş olarak kalacak

15.12.2021 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB Konseyi, Türkiye ile üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verdi.

Açıklamada "Konsey, Türkiye’nin AB'den giderek uzaklaştığını üzülerek not ediyor" denildi.Yıl sonundaki Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesine hazırlık toplantısında Türkiye ile ilerleme sağlanamayan tam üyelik müzakerelerinin dondurulmuş olarak kalmasına karar verildi. AB Genel İşler Konseyi'nde alınan kararda, "AB Konseyi, Türkiye'nin AB'den giderek daha fazla uzaklaştığını üzülerek not ediyor" ifadelerine yer verildi.

Kararda, müzakerelerde yeni bir fasıl açılması ya da mevcut bir faslın kapatılmasının da söz konusu olmadığı belirtildi.

Türkiye'nin dış politikası da eleştirildi

Türkiye'nin dış politikada AB çizgisinden giderek uzaklaştığı ve AB'nin öncelikleriyle bu konuda çatıştığı vurgulanan kararda, Libya örneği verildi. Türkiye'den Libya'daki hükümet güçlerine yasa dışı silah sevkiyatı yapıldığına dikkat çekildi. Türkiye'nin AB ile Gümrük Birliği anlaşmasını ihlal etmesinin kınandığı kararda Türkiye'deki insan hakları ihlalleri de eleştirildi.

İnsan hakları, demokrasi ve temel hakların yanı sıra düşünce özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı konularındaki gerilemelerin "derin endişe" yarattığı kaydedildi. Sivil toplum kuruluşlarının toplumun giderek zorlaşan bir ortamda baskı altında çalışmaya devam ettiği belirtildi.

AB ve Türkiye arasındaki müzakereler

Türkiye ile AB arasında 2005 yılında başlatılan üyelik görüşmeleri, son yıllarda yaşanan siyasi ve diplomatik krizler nedeniyle durma noktasına gelmiş durumda. Türkiye ve AB arasında yürütülen katılım müzakereleri teorik olarak 35 fasıl üzerinde yürütülüyor ve geçen 16 yılda katılım müzakerelerinde 16 fasıl müzakereye açılırken bunlardan sadece bir tanesi geçici olarak kapatıldı

dpa / SSB, HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti Yüzüne asit atan sevgilisiyle evlenmişti! Babası Berfin Özek'e sitem etti
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Sahte içkiden ölümler sonrası harekete geçildiSahte içkiden ölümler sonrası harekete geçildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Asgari ücrette ekstra artış detayı!

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rezervasyonlar aylar öncesinden doldu! Burası ne İzmir ne Muğla

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Rakipleri için çok sert sözler: Elimde kayıtlar var deşifre edeceğim

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Sedyede cinsel saldırı skandalı! İç çamaşırını eşi teslim etti

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

Baharın gelmediği kentte kış başladı!

Baharın gelmediği kentte kış başladı!

İlginizi Çekebilir

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Evde sinema keyfi nasıl yaratılır?

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

Ermeni futbol kulubünden Azerbaycan bayrağına çirkin hareket

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

En güçlü bilgisayarların temel taşı anakartlar

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

İmamoğlu'ndan çok sert tepki: Allah'ım çıldıracağım!

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Koca'dan personel alımına ilişkin açıklama

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Korkutan hata! Anbean görüntülendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.