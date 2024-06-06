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  4. Türkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum"

Türkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
06.06.2024 19:18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısında açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. 37 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusuyla Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değeri her geçen gün artmaktadır" dedi. Düzenlenen törenle iki ülke arasında 18 anlaşma imzalandı.

Türkiye ile Özbekistan arasında 18 anlaşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan "5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mirziyoyev, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptıkları ikili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantının ardından düzenlenen törenle iki ülke arasında 18 anlaşma imzalandı.

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5 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HACMİ

İmza töreninin ardından açıklamalar yapan Erdoğan "İş insanlarımızı Özbekistan'daki yatırımlarını artırmaları, ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu'nda imzalanan 107 maddelik eylem planını hayata geçirmek için gereken adımları atmaya başladık. Atacağımız bu adımlarla birlikte 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyorum. 37 milyona yaklaşan genç ve dinamik nüfusuyla Özbekistan'ın bölgesel ve küresel değeri her geçen gün artmaktadır. Özbekistan'la birlikte ata yurdumuz Orta Asya'daki diğer kardeşleri bir araya getiren Türk Devletleri Teşkilatları kapsamında yürüttüğümüz görüşmeler çok önemlidir." ifadelerini kullandı.

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İSRAİL'İN SALDIRILARI

Erdoğan, "İsrail'e katliamlarında cephane ve silah desteği veren ülkeler, artık bu suça ortak olmaktan vazgeçmelidir. Vicdan ve sorumluluk sahibi tüm kesimleri, ateşkesin ivedilikle tesisi noktasında ellerini taşın altına koymaya davet ediyorum" dedi.

18 ANLAŞMA İMZALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in huzurunda iki ülke arasında 18 anlaşma imzalandı. İmza altına alınan anlaşmalar şöyle:

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"- Türkiye Adalet Akademisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Hukuk Eğitim Merkezi Arasında Niyet Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Yüksek Eğitim, Bilim ve İnovasyon Bakanlığı Arasında Yükseköğretim Kurumları Kariyer Merkezleri Faaliyetlerinin İyileştirilmesi Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol

  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi ile Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kamu Yönetimi Akademisi Arasında İşbirliği Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı İle Özbekistan Cumhurbaşkanının Dünya Ticaret Örgütü Konuları Özel Temsilcisi Arasında Özbekistan'ın Dünya Ticaret Örgütü'ne Katılımına İlişkin Teknik Yardım ve Kapasite Geliştirme Üzerine İşbirliği Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Özbek Teknik Düzenleme Ajansı Arasında Ürün Güvenliği ve Kalite Altyapısı Alanında İşbirliği Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Enformasyon ve Kitle İletişim Ajansı Arasında Medya ve İletişim Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Yatırımlar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Genişletilmesine İlişkin Düzenleme

  • Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında İşbirliğinin Genişletilmesine Yönelik Tedbir Planı

  • Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarımsal Eğitim ve Yayım Alanında İş Birliğine İlişkin İyi Niyet Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Özbekistan Bakanlar Kuruluna Bağlı Özbek Teknik Düzenleme Ajansı Arasında İşbirliği Anlaşması

  • Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel, Mühendislik ve Yüksek Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşması

  • Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Kalkınma Alanında İşbirliğinin Geliştirilmesine Yönelik Anlaşma

  • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Ekoloji, Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Bakanlığına Bağlı Turizm Komitesi Arasında Turizm Alanında Niyet Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Kültür Alanında Niyet Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Enerji Bakanlığı Arasında Enerji Dönüşümü Alanında Protokol

  • Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı Nezdindeki Kadastro Ajansı Arasında İşbirliği Protokolü

  • Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Aile ve Kadın Komitesi Arasında Aile ve Kadın Alanında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı

  • Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Dijital Teknolojiler Bakanlığı Arasında Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı, Uzay Bilimleri, Teknolojileri ve Uygulamaları Alanlarında İş Birliği İçin Niyet Protokolü"

Törende ayrıca Erdoğan ve Mirziyoyev, Türkiye Cumhuriyeti ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Stratejik Ortaklığın Derinleştirilmesi Konusunda Ortak Bildiri'yi imzaladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan Recep Tayyip Erdoğan
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