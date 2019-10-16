Türkiye ile Özbekistan arasında tıp eğitimi alanında iş birliği

Törende konuşan Şadmanov, Türkiye’nin sağlık ve tıp eğitimi alanında büyük bir deneyime sahip olduğunu kaydederek, bu çerçevede Sağlık Bilimleri Üniversitesi’yle iş birliğinde kurulan fakülte ve yüksekokulun Özbekistan’da tıbbın daha da gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti.

Şadmanov, Türkiye'nin çeşitli dönemlerde Özbekistan’a çok sayıda tıbbi cihazlar hediye ettiğini anımsattı.

Büyükelçi Er ise İbn-i Sina’nın doğduğu ilim şehri kadim Buhara’da, İbni Sina’nın adını taşıyan eğitim yuvasının açılışında bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Buhara İbn-i Sina Tıp Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun açılışlarını yaparak ikili ilişkilerin sağlık ayağını daha da sağlamlaştırdıklarını vurgulayan Er, "Genç, eğitimli ve dinamik nüfusuyla, doğal kaynakları ve beşeri sermayesiyle büyük bir potansiyeli haiz olan kardeş Özbekistan’a içinden geçmekte olduğu bu önemli dönüşüm sürecinde karşılıklı fayda temelinde elimizden gelen tüm imkanları seferber etmek istiyoruz." dedi.

Erdöl de "Bugün yurt dışında ilk defa kurulan lisans seviyesinde bir tıp fakültesini Buhara’da yükseltmenin, gönül coğrafyamıza, Türk ve İslam coğrafyasına bir ilim deryası armağan etmenin haklı gururu ile gözlerimiz yaşarmakta ve hatta göğsümüz kabarmaktadır. Böylelikle, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Buhara İbni Sina Tıp Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu göğsümüzü kabartan, ruhumuzu okşayan, geçmiş ile gelecek arasında kurduğumuz bağın müşahhas bir numunesi, genç dimağlara atılan bir imzası olmuştur.” ifadesini kullandı.