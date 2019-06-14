Türkiye ile Rusya Arasında İdlib Sıkıntısı

Cumhurbaşkanı, “İdlib’e bizim yaklaşımımız olmasaydı şu andaki durum çok daha farklı gelişirdi. Bizim ağırlıklı olarak Rusya ile yaptığımız değerlendirmeler, gerek Soçi, gerek Astana süreçleri ve ikili yaptığımız görüşmelerimiz buradaki sıkıntıları minimize etti. İşte son olarak bir de karara varıldı ve bu kararla birlikte adeta bir silahların sustuğu bir an oldu. Arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Gözetliyoruz. Şehitlerimiz oldu. Bunların tabi bedelini karşı tarafa çok ağır ödettik. Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırılar devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Ve gereğini de yaparız. Biz barışın egemen olmasını istiyoruz. Varil bombası, fosfor bombası bu saldırılar devam ederse sessiz kalamayız” dedi.

Türkiye ile Suriye ilişkileri açısından önemli bir milat olan “Adana Mutabakatı’nı bir kenara koyamayız” da diyen Erdoğan, bölgeyi karıştıran terörist örgütlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini de ifade etti.

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