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Türkiye ile Rusya Arasında İdlib Sıkıntısı

14.06.2019 21:21 | Son Güncelleme

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan hareketinden önce Erdoğan, Türkiye’nin gözlem kulelerine saldırıların devam etmesi halinde sessiz kalmayacaklarını söyledi

Türkiye ile Rusya Arasında İdlib Sıkıntısı

Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusundaki son dönemde artan anlaşmazlık henüz giderilebilmiş değil.

Milli Savunma Bakanlığı, Perşembe günün ilk saatlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib’teki 10 numaralı gözlem noktasına yapılan ve üç Türk askerinin yaralandığını saldırıdan Suriye’yi sorumlu tuttu ve Rusya nezdinde girişimlerde bulunulduğunu açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı ise saldırının Türkiye’nin istediği koordinatlarda teröristlerin vurulduğunu iddia etmişti.

Erdoğan: “(İdlib’te) Barış egemen olmasını istiyoruz ama rejim gözlem kulelerimize saldırırsa sessiz kalamayız”

Türkiye, Moskova’dan yapılan açıklamalara hem Cumhurbaşkanı hem de Dışişleri Bakanı’nın açıklamalarıyla yanıt verdi.

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul Atatürk Havalimanı’ndan hareketinden önce basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Türkiye’nin gözlem kulelerine saldırıların devam etmesi halinde sessiz kalmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı, “İdlib’e bizim yaklaşımımız olmasaydı şu andaki durum çok daha farklı gelişirdi. Bizim ağırlıklı olarak Rusya ile yaptığımız değerlendirmeler, gerek Soçi, gerek Astana süreçleri ve ikili yaptığımız görüşmelerimiz buradaki sıkıntıları minimize etti. İşte son olarak bir de karara varıldı ve bu kararla birlikte adeta bir silahların sustuğu bir an oldu. Arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Gözetliyoruz. Şehitlerimiz oldu. Bunların tabi bedelini karşı tarafa çok ağır ödettik. Rejim eğer bizim gözlem kulelerine saldırılar devam edecek olursa bizim burada sessiz kalmamız mümkün olmaz. Ve gereğini de yaparız. Biz barışın egemen olmasını istiyoruz. Varil bombası, fosfor bombası bu saldırılar devam ederse sessiz kalamayız” dedi.

Türkiye ile Suriye ilişkileri açısından önemli bir milat olan “Adana Mutabakatı’nı bir kenara koyamayız” da diyen Erdoğan, bölgeyi karıştıran terörist örgütlere karşı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini de ifade etti.

Çavuşoğlu: “Rusya ve İran’ın ‘rejime söz geçiremiyoruz’ mazeretini kabul etmiyoruz”

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan farklı olarak Moskova yönetimine de eleştiriler getirdi.

Anadolu Ajansı’nın Editör Masası programına katılan Dışişleri Bakanı, “İdlib ve Suriye genelinde rejimin garantörü kimdi? Rusya ve İran. Dolayısıyla ‘biz rejime söz geçiremiyoruz’ mazeretini biz kabul etmeyiz. Biz muhalefetin garantörüyüz. Ilımlı muhalefetten bir sorun yok. Radikal gruplar var, doğru. İdlib’deki radikal grupları kim gönderdi? İdlib’deki radikal grupları rejimin kendisi Halep’ten, Doğu Guta’dan, Hums’tan, Hama’dan gönderdi. Silahlarıyla birlikte gönderdi. Biz biliyorduk ki diğer bölgelerin kontrolünün sağlanmasından sonra buraya saldırmak için gönderdi bunları. Rusya ile ateşkes için çalışıyoruz. Rusya’nın sorumluluğunu yerine getirmesi gerekiyor. Bir kez daha bu tacizlerden olursa gerekeni yaparız” dedi.

Çavuşoğlu, Anayasa Komitesi listesinde yer alan altı sivilin temsiliyet sorunu olduğunu da bunun da tıkanıklık yarattığının altını çizdi.

Putin: “Önceliğimiz İdlib’teki terör yuvalarını bertaraf etmek”

Ancak Şanghay İşbirliği Örgütü’nün Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen toplantısına katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin Rusya’daki birincil görevinin İdlib’deki teröristler olduğunu söyledi.

Beyrut merkezli Suriye yanlısı Al Masdar Haber adlı internet haber sitesine göre Putin, “Suriye’deki uluslararası savaşta birçok gerçek sonuç elde ettik. Rusya’nın meşru Suriye hükümetine geniş kapsamlı desteğiyle bu teröristler yenildi. Siyasi inşa süreci ilerliyor, anayasa komitesi oluşturulmaya çalışılıyor. Ancak bizim önceliğimiz evvela İdlib’deki terör yuvalarını tamamıyla bertaraf etmektir” dedi.

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