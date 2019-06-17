Türkiye ile Rusya arasında kültürel iş birliği artıyor

Rusya ile Türkiye arasındaki kültür ve turizm iş birliği, "St. Petersburg-Türkiye Uluslararası Festivali" ile daha da gelişecek.

Rus haber ajansı TASS tarafından St. Petersburg'ta düzenlenen basın toplantısında, "2019 Türkiye-Rusya Kültür ve Turizm Yılı" çerçevesinde St. Petersburg ile Türkiye arasındaki iş birliği anlatıldı.

Toplantıda konuşan Türkiye'nin St. Petersburg Muavin Konsolosu Taner Arıcan, Rusya'nın son 10 yıldır Türkiye'ye en fazla turist gönderen ülke olduğuna işaret ederek, "Geçen yıl Türkiye’yi ziyaret eden 6 milyon Rus turistin 120 bini St. Petersburg’tan geldi." dedi.

Türklerin de St. Petersburg'u çok sevdiğine işaret eden Arıcan, "St. Petersburg güzelliğiyle ve zengin tarihiyle bilinir. St. Petersburg-Türkiye Uluslararası Festivali gibi etkinliklerle iş birliğimizi daha da geliştirip birbirimizi daha iyi tanıyacağız.” diye konuştu.

St. Petersburg Türkiye ile Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Toplumu Başkanı Aleksandr Kolesnikov da St. Petersburg-Türkiye Uluslararası Festivali'nin önemini vurgulayarak, "Festival tek seferlik bir etkinlikten ziyade, uzun süreli ve çok sayıda etkinliği içerisinde barındıran ciddi bir kültürel proje olarak gerçekleştirilecek.” dedi.

Türkiye’nin St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Rusya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’nun destekleriyle düzenlenen St. Petersburg – Türkiye Uluslararası Festivali kapsamında, St. Petersburg, İstanbul ve Ankara’da konser, sergi ve söyleşi gibi çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

